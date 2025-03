Az átverés éve

Orbán Viktor;gazdasági növekedés;magyar gazdaságpolitika;országgyűlési választások;MKIK-gazdasági évnyitó;

2025-03-11 06:00:00 CET

Az áttörés éve lesz az idei – most ez az új szlogen, miután a repülőrajt nem jött össze. A miniszterelnök az iparkamara évnyitóján azt mondta, hogy rengeteg pénz van a gazdaságban, amit a növekedés beindítására kell felhasználni. Gondolt itt a lakossági megtakarításokra, a vállalati betétekre és a bankok hiteleire. Van egy apró probléma. A kormány nem rendelkezik ezekkel a pénzekkel, mert azok másoké. Egyébként elméletben egy ilyen elgondolás működhetne is egy normális országban, ahol nincs kormányzati korrupció, ahol szabad verseny van, ahol kedvezőek a kilátások – ott ugyanis oda áramlik a tőke, ahol a legnagyobb a megtérülés.

Magyarország nem ilyen hely, a felmérések szerint nagyon kevesen bíznak a gazdaságban, félnek az inflációtól, a cégek a különadóktól, a rendeleti kormányzástól – ezért mindenki ül a pénzén. Hiába ácsingózik tehát a kormány a mások pénzére, abból bajosan lesz fellendülés. Az államnak viszont nincsenek forrásai: az uniós pénzek a miniszterelnök állításával ellentétben alig-alig érkeznek, jelentős részük zárolva van az Orbán-kormány számára, és amíg maradnak így is lesz. A költségvetés jelentős hiánnyal küzd évek óta, ennek ellenére már most megkezdődött a választási osztogatás. De a nincsből, a hiányból, az államadósság növeléséből osztogatnak – ebből lesz adókedvezmény. Ki tudja meddig?

Nehéz év előtt áll a magyar társadalom, de ugyanez igaz a gazdaságra is. A kormánynak semmi ötlete nincs, ugyanazzal próbálkozik, ami megmentette őket 2022-ben. A gyűlöletkeltéssel az emberek félelmeire játszanak és osztogatnak. Ez nem áttörés, hanem átverés. Ahogy 2022 júliusában is jöttek a megszorítások, úgy 2026 juliusában is várhatóak. Bárki is nyer. Az áttörés már meg volt tavaly – itt az új kihívó. De hogy meddig leszünk még átverve, az csak rajtunk múlik.