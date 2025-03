Az év közepére várhatóan összeomlik a napelempiac

áram;napelem;uniós támogatás;otthonfelújítás;

Az ösztönzők hiánya miatt a napelemek iránti hazai kereslet az év közepével várhatóan összeomlik – vélekedett az A1 Solar Kft. hétfői sajtóbeszélgetésén Szenyán Endre résztulajdonos. A lakosság körében az elszámolás tavaly év eleji változása - a hálózatba táplált fölös áram átvételi árának hetedelődése - miatt ma már száz érdeklődésből jó ha egy fordul kivitelezésbe, ami a korábbi érték tizede. Az egyik legnagyobb akadály, hogy a korábbiaktól eltérően a jelenlegi szabályozási környezetben az új rendszerek várható megtérülését szinte lehetetlen kiszámolni. Némi élénkülést a Vidéki Otthonfelújítási Programtól várnak. A kis- és középvállalkozások megrendelései az uniós támogatások elapadása miatt szintén visszaestek. Bár a legnagyobb hazai naperőmű-fejlesztésekben az A1 kevéssé vesz részt, Szenyán Endre szerint az eddigi, robbanásszerű növekedés a teljes ágazatban leáll, sőt zuhanásba fordulhat. Ama kormányérv kapcsán, hogy a hálózat nem „bír el” több csatlakozást, nyugati példák alapján e képességet legalábbis fejleszthetőnek véli. De a nyugat-európai piac sem áll jobban, amit főképp a kínai panelekből felhalmozott raktárkészletek árcsökkentő hatásának tud be. Mivel ez a szint szerinte már padlózott, Nyugaton újból élénkülésre számít.

A résztulajdonos mindebben nem problémát, hanem megoldható kihívást lát.

A helyzet piactisztuláshoz, az egymást támogató energetikai megoldások észszerűbb, párhuzamosabb fejlesztéséhez, a tömeges javítási feladatok pedig a már kiépített napelemrendszerek minőségemeléséhez vezet.

Az A1 Solar mögött álló befektetők most részint „okosotthon”-megoldásokra, vagyis a lakás adottságainak szélesebb értelemben vett kiaknázásával elérhető, fenntartható rezsicsökkenésre összpontosítanak. A másik út a nagykereskedelem és a nemzetközi terjeszkedés. Így például Romániában, illetve a Tanzániához tartozó Zanzibáron is megjelentek. A sajtóbeszélgetésen kiemelték, hogy az A1 Solar a Financial Times által a 2020 és 2023 között legnagyobb bevételnövekedést elérő európai cégekből összeállított, ezres listáján a 13. – Magyarországról az első – helyezést érte el. Igaz, a piac szűkülése miatt 2024-re már azt sikerként könyvelik el, hogy üzletágaikat külön cégekbe szervezve, csoportszinten tartani tudták a 2023-as, 4 milliárd körüli forgalmat; mindezt ráadásul nyereségesen, amit az üzleti egyensúly szempontjából Szenyán Endre cseppet sem tart mellékesnek. Új céljuk az európai-közel-keleti-afrikai térség tíz legnagyobb növekedést felmutató ágazati cége közé kerülni.