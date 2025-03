Egy nap alatt összejött a pénz Hadházy Ákos 7 milliós büntetésére

Parlament;büntetés;Kövér László;Hadházy Ákos;

2025-03-10 19:31:00 CET

Alig egy nap alatt össze is dobták a magyarok Hadházy Ákosnak azt a 7 millió forintos büntetést, amit azért rótt ki rá Kövér László házelnök, mert a független országgyűlési képviselő lejátszotta a Parlamentben Orbán Viktor egy 18 évvel ezelőtti beszédét.

„Kimondhatatlanul hálás vagyok azoknak, akik ismét segítettek egy jó nagy fityiszt mutatni az úgynevezett parlament fura urának” - írta a politikus, aki azt is közölte: természetesen ő is emberből van, így jól jön számára az anyagi támogatás, ugyanakkor még lényegesebbnek tartja azt az erkölcsi kiállást, amit a sok felajánlás és a hozzájuk írt üzenetek jelentenek. A képviselő megköszönte ezeket, és jelezte, ez ad erőt és reményt, hogy lehet és érdemes folytatni. Mint írta, a fiatal Orbán beszédének lejátszásával leginkább arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a hatalom újabb szintlépésre készül, egy ember pedig nem tudja megállítani az őrületet, de sokan együtt és egyszerre képesek lehetnek rá.

Hadházy Ákos megjegyezte, hogy Kövér László „a büntetés indoklásába azt is beleírta – mert ezek szerint bosszantja az idősödő despotát –, hogy van más bűnöm is, például hogy a demokrácia bábszínházának tartom a parlamentjét és ezért nem is vagyok hajlandó felszólalni ott. Pláne nem vagyok hajlandó arra, amit elvárna: némán hallgatni az aljasságaikat.”

Hadházy Ákos február végén játszotta le Orbán Viktor saját, 18 évvel ezelőtt elmondott szavait a parlamentben a kormányfő napirend előtti felszólalása közben. Azzal szembesítette a miniszterelnököt, hogy az azóta elhíresült 2007-es beszédében úgy fogalmazott: „Mit tudunk mi üzenni innen a jövőnek, a nálunk fiatalabbaknak? Nos hát először is azt, hogy mi nem azért mutattunk ajtót bizonyos dolgoknak, hogy most meg visszajöjjenek az ablakon. Tehát mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, meg a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy mindez visszamásszon az ablakon. (…) Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik”.