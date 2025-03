Noé és az özönvíz

Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-12 06:00:00 CET

Változik a politikai környezet. Elég gyorsan, mint az özönvíz: de a vizek áradásához még a példázat szintjén is feltétlenül szükség van kellő mennyiségű vízre.

A víz körforgása úgy alakult a Földön, hogy a légkörből lehulló csapadék egy része hó formájában az Antarktiszra került és ott felhalmozódott. Ha elolvadna, akkor a hatvan méter tengerszintemelkedés igencsak jelentős pusztítást végezne. Teljesen indokolt, hogy egy modern Noé próbálja megmenteni a vízzel elöntött hatalmas területek arra méltó értékeit.

Vizet már találtunk egy korrekt özönvízhez, már csak az a gond, hogy a fellelt víz jég formájában van, és hiába ért véget az utolsó jégkorszak, egyelőre nem olvad el. Akkor elégedjünk meg egy kisebb, hat-tíz méteres vízszint emelkedéssel? Az is bőven elég lenne ahhoz, hogy bibliai méretű károkat okozzon.

Az Antarktiszon lévő hatalmas tömegű jég mozog. A peremeken lévő gleccsertömeg öt-tíz méterrel, a keleti síkságon lévő párezer méteres jégtakaró 40-50 centiméterrel mozdul el évente. Addig, amíg a folyamat a kontinens egy kis részén fel nem gyorsul: akkor a jégtömeg nyolc százaléka úgy fél év alatt belecsúszik a déli óceánba. A vízszintemelkedéshez azonban nem is szükséges, hogy elolvadjon a jég, elég, ha úszik az óceánban. A jégtömeg vízkiszorítása pontosan azt a tízméteres vízszintemelkedést eredményezi, mint az elolvadt jégből származó víz.

Na, csak összehoztuk. Amint látható, egyetlen paraméter megváltozásával (a jég csúszásának sebessége), akár egy év alatt is összejöhet egy kellően szörnyűséges özönvíz.

Nagyon jó. Akkor most tekintsük át a mi kis politikai özönvizünket: a Tisza Párt térnyerését a közvéleményben.

Azt korábban is tudtuk, tapasztaltuk, hogy van elegendő kormányváltó szavazó, csak nem lehet megszervezni, hogy egy tömbben szavazzanak. A magyar választási rendszerben - megjegyzem, a világban több helyen így van - elég a relatív többség ahhoz, hogy akár kétharmados választási győzelem jöjjön össze.

Most van nekünk ez a Magyar Péterünk, a Tisza Párt vezetője, arca, aki a pedofilbotrányként elhíresült eseményt követően szerte az országban ismertette a nézeteit, valamint a szociális médiát felhasználva megszervezte a pártját, és most ott tart, hogy a közvéleménykutatók mérései szerint megelőzi a választók körében a kormánypárt támogatottságát. Ha ma lenne a választás, akkor a biztos pártválasztók és a szavazási hajlandóságukat biztosra ígérők körében több támogatást kapna, mint a kormányzó koalíció. Ez a közvéleménykutatási érték legalábbis a listás választás eredményét elég megbízhatóan megelőlegezi.

Alighanem ebből következett, hogy Magyar Péter előrehozott választásokat javasolt, annak ellenére, hogy a választási szabályaink szerint az egyéni választókerületek fogják eldönteni a választás eredményét. Az egyéni választókerületek megnyeréséhez ott helyben érvényes jelöltekre van szükség. A párt nyilatkozatai szerint ezek is gyűlnek: mind többen lennének hajlandóak megméretni magukat.

Ezzel együtt nem egészen érthető, hogy szerte az országban folyamatosan és erőteljesen növekszik a Tisza Párt támogatottsága, amikor a közmédiában és a jobboldali sajtó többi részében nagyon erőteljes, közjogi eszközökkel is támogatott lejárató kampány zajlik Magyar Péterrel szemben. Olyannyira, hogy csak azért nem folyik bűnvádi eljárás a pártelnök ellen, mert ahhoz az Európai Parlamentnek ki kellene őt adnia, hiszen védi a mentelmi joga - arról pedig az egyén nem mondhat le. A kiadatási eljárás mindenféleképpen végbemegy, de annak eredménye a parlament döntésétől függ.

A jól látható és hallható karaktergyilkossági folyamat nagyon határozottan és minden csatornán folyik. Nyilván az a megfontolás működik, hogy a testalázással és bűnvádi eljárással feldíszített, a napi hírekben folyamatosan sulykolt állítások a választók körében visszatetszést keltenek.

Persze, hogy visszatetszést keltenek. Minden állítás, ami Magyar Péter személyes viszonyát mutatja be magánkapcsolataiban, széleskörű hallgatóságra lel. Ugyanígy a bűnvádi eljárásokban megfogalmazott, tényszerűen, akár búvárokkal is alátámasztott állítások is mindenkihez eljutnak. Ezekről az állításokról közönség aztán véleményt formál. És mint látjuk, ezzel együtt növekszik a Tisza Párt támogatottsága.

Elég valószínűnek tűnik, hogy Magyar Péter támogatottságának növekedése összefüggésben van azzal, hogy minden csatornán folyamatosan, napi szinten támadást kap. Sokrétegű, elég gátlástalan leszólásban van része, onnantól, hogy kistermetű, durva és agresszív hölgyekkel, odáig, hogy lop és erkölcstelen módon italozik, meg ki tudja, még mit tesz. Mindezen állítások olyan csatornákon terjednek, amik eljutnak a legkisebb falu minden televíziójába, rádiójába, minden vármegye megyei lapjába. Nap mint nap. Ellenben Magyar Péter állításai, nézetei, megismerhető programja ugyanebben a körben, ezeken a csatornákon nem jelenik meg.

Elég jól érzékelhető az ellentmondás a negatív tartalmak majd' teljeskörű megismertetése, a Tisza Párt arcának lejáratása és az egyre javuló közvéleménykutatási adatok között. Nem kevesebbet kell feltételeznünk, mint azt, hogy maga a lejárató kampány is hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a Tisza Párt támogatottsága.

Az persze már megszokott jelenség, hogy a kormánypárt generál valamilyen állítást, amit a legszélesebb körben terjeszt: mondjuk, hogy a vele szemben állók háborúba vinnék az országot, migránsokat telepítenének a falvakba. Mindig valami olyat, ami kivédhetetlen, és az ellenállítást nem lehet a címzettekhez eljuttatni. Úgy tűnik azonban, ezúttal az elgondolás nem a szokott módon sült el. Jelenleg a kormánymédia megcsinálja, felépíti Magyar Pétert. Negatív állításokkal, de nagyon széles körben. Az ellene végzett propaganda a végtelenségig fokozza az ismertségét, majd ezt az ismertséget naponta minden csatornán sulykolja, beégeti.

Ehhez képest Magyar Péter a március 15-i rendezvényre időzíti a Tisza Párt eszközeinek felmutatását: „ott elmondom azt is, hogy miként tudjuk felhangosítani a nép szavát annyira, hogy az mindent elsöprően és fülsiketítően hangozzon…”

A politikai özönvíz hasonló természetű, mint a korábban bemutatott bibliai méretű, az antarktiszi jégre alapozott özönvíz. Valójában nincs szükség arra, hogy elolvadjon a jég, és abból legyen az özönvíz. Nincs szükség arra, hogy a közönség nézetei változzanak. Elég, ha csak mozog a jég, és ki fogja szorítani a vizet, ami majd özönvizet eredményez. Elég, ha a közönség elég nagy része megismeri a Tisza Pártot, és Magyar Péter, mint Noé, a családjával és kapcsolt részeivel fennmarad.

A közvéleménykutatás eredendően statisztika. A választások eredményére vonatkozó becslés azt mutatja meg, hogy a reprezentatív mintában milyen arányban vannak azok, akik biztosan támogatják az adott pártot, és még el is mennek szavazni. Azt már kevésbé szoktuk figyelembe venni, hogy a statisztikai becslésnek van egy hierarchiája. Azok lesznek támogatók, akik ismerik a jelöltet; megfordítva: a választók a megismert jelöltek közül választanak.

Támogatottságot nem nagyon lehet propagandával generálni. Ellenben Ismertséget, azt korlátlanul. A támogatottság statisztikai értelemben az ismertségen belül határozható meg. Amit most látunk, az Magyar Péter és a Tisza Párt ismertségének minden határon túli növelése. A közmédia és a kormánypropaganda elrendezte, hogy mindenütt és mindenki ismerje Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Erre az ismertségre rakódik rá a “felhangosított nép szava”. Ez a politikai özönvíz. Az gondolom, nyilvánvaló, ki marad az özönvíz után: Noé és családja.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.