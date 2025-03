Mesterterv

Orbán Viktor;Bosznia-Hercegovina;Milorad Dodik;

2025-03-12 06:00:00 CET

Sokszor merül fel a kérdés, milyen mestertervet követ külpolitikai kérdésekben Orbán Viktor, A Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos hozzáállása kapcsán sem világos: miért jó Magyarországnak, hogy Milorad Dodik személyében a kormányfő egy Bosznia felrobbantását óhajtó szeparatista vezetőt támogat? Erre csak egyetlen épeszű magyarázat lehet: Moszkva kedvében akar járni.

Dodik, aki 2006 óta van különféle vezető tisztségekben a boszniai Szerb Köztársaságban, illetve a három tagú államelnökségben, eleinte az EU fontos partnere volt. Miután azonban Aleksandar Vucic elnök hatalomra került Szerbiában, felismerte, ha Kelet, illetve Moszkva felé fordul, ellenőrizetlenül gyarapíthatja vagyonát korrupt üzelmekkel. A gátlástalan politikát szerb nacionalizmussal ötvözte. Ez az egyveleg sokáig sikeres volt a boszniai Szerb Köztársaságban, később azonban a városokban, köztük Banja Lukában elveszítette támogatottságát.

Mivel Dodik érezte, messze túlvan a zeniten, már csak amiatt is, mert köztársasága gazdasága romokban hever, ezért a történelemben oly sokszor bevált módszerhez folyamodott, kikiáltott egy ellenséget Christian Schmidt nemzetközi főmegbízott személyében. Egyúttal olyan törvényeket léptetett életbe, amelyek értelmében a szarajevói szövetségi kormány, illetve az alkotmánybíróság által elfogadott törvények a boszniai Szerb Köztársaságban nem érvényesek. Sőt, múlt héten a szövetségi rendőrség tagjait is elkezdték kiszorítani a köztársaságból.

Vucic ugyan a nyilvánosság előtt igyekszik azt sugallni, hogy Dodikot támogatja, valójában a boszniai Szerb Köztársaság elnökének szeparatista lépései kínosak a szerb elnök számára. S azt is rossz szemmel nézi, hogy Dodik előszeretettel szalad panaszkodni Moszkvába vagy Budapestre. Azt ugyanis maga a szerb vezető is érzi: szorul körülötte a hurok, ezért is van szüksége a magyar TEK-esek jelenlétére, akik hírek szerint kimenekítenék őt az országból, ha jogerősen is elítélnék. A magyar diplomácia újabb szégyene, hogy egyedüli uniós tagállamként egy levitézlett, korrupt, a Balkánt felrobbantani akaró politikust támogat.