Kiderült, mely élelmiszereket érintheti az Orbán Viktor által bejelentett árrésstop

infláció;Orbán Viktor;Tállai András;alapvető élelmiszerek;árrésstop;

2025-03-11 11:51:00 CET

Orbán Viktor miniszterelnök kedden délelőtt egy, a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. Tállai András saját bejegyzéséhez fűzött kommentjéből pedig az is kiderült, melyek lehetnek az érintett élelmiszerek.

Az Agrárminisztérium élelmiszergazdaságért és agrárszakképzésért felelős államtitkára azt írja, a 30 alapvető élelmiszer a következő:

csirkemellfilé,

csirkecomb,

csirkefarhát,

csirkeszárny,

egész csirke,

pulykamellfilé,

UHT tej, 1,5% zsírt.,

UHT tej, 2,8% zsírt.,

ESL tej, 1,5% zsírt.,

ESL tej, 2,8% zsírt.,

étolaj,

margarin,

sertészsír,

vaj,

finomliszt,

rétesliszt,

késői burgonya,

kristálycukor,

sertéscomb,

sertéskaraj,

sertésoldalas,

sertéstarja,

tojás,

tejföl,

trappista sajt,

tehéntúró,

natúr joghurt,

gyümölcs joghurt,

fokhagyma,

párizsi.

Orbán Viktor az intézkedést azzal magyarázta, hogy az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattak az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel, ám a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásaiktól. – Minden olyan élelmiszer esetében, ahol az árrés elszállt, az árakat csökkenteni kell úgy, hogy a fogyasztói ár maximum 10 százalékkal haladja meg a beszerzési árat, és ezt ellenőrizni is fogjuk – szögezte le. Hozzátette, az intézkedéseket március közepén vezetik be, és május végéig tartják hatályban, amikor majd felülvizsgálják, és ha szükséges, folytatják is.

Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök bejelentése előtt közölte a KSH a legfrissebb inflációs adatokat, melyek alapján a januári 5,5 százalékról februárban 5,6 százalékra gyorsult az 12 havi áremelkedés üteme. Az adat meglepetés, mert ugyan benne volt a pakliban még egy kis gyorsulás, az elemzők túlnyomó többsége mégis arra számított, hogy 5,3 százalékra lassul a pénzromlás üteme. Az élelmiszerek drágulása – ahogy azt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétvégi konferencián jelezte – tovább gyorsult: a januári 6 százalékkal szemben most februárban már 7,1 százalékkal voltak magasabbak az élelmiszerárak, mint egy évvel ezelőtt.