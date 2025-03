Betegszállító hiéna gombolt le 12 ezret egy idős nőről az ingyenes szolgáltatásért

Honvédkórház;betegszállító;hiénák;

2025-03-12 07:49:00 CET

„12 ezer, ünnepnapokon fizetni kell” – mondta a betegszállító egy idős nőnek a Telex szerint, akit súlyos rosszulléte miatt a Honvédkórház sürgősségi osztályára kellett vinni karácsonykor. A nyugdíjast meglepte a dolog, a betegszállítót ugyanis a kórház hívta, ennek ellenére zavartan elővett 12 ezer forintot, átadta a szállítónak, aki ezután nem adott számlát és elhajtott.

A lap utánanézett, hogy rendben volt-e ez így, és kiderült: természetesen nem.

Az Edit néven említett idős nő közel húsz órát töltött a sürgősségin: kiszáradás fenyegette, ezért kapott infúziót, mértek vérnyomást, vettek tőle vért. Mivel gerincműtéte miatt amúgy is nehezen jár, a sürgősségi ellátás után a kórház betegszállítót hívott neki. „Jött is egy nagy, fehér betegszállító autó. Öten ültünk benne, mindannyian idős betegek” – mesélte. A pénzt gondosan azután kérte el tőle a betegszállító, hogy felkísérte a lakásba. Az indoklás az volt, hogy hétvégén és ünnepnapokon fizetős az ellátás.

Bár odaadta a pénzt, furcsállta a helyzetet, egyrészt mert máskor is vitték már haza betegszállítóval, másrészt azért, mert

a 12 ezer forintnál akkor is olcsóbban jött volna ki, ha taxival megy haza, azért ugyanis nagyjából 8-11 ezer forintot kellett volna fizetnie.

Ha saját rendelésre, magánszolgáltatást kérve szállíttatta volna haza magát, akkor pedig nagyjából 24 ezret.

A Telex kérdésére mind a Honvédkórház, mind az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), mind a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tisztázta, hogy az ellátásnak ingyenesnek kellett volna lennie. Amennyiben a kórház rendeli meg a betegszállítást, a NEAK központját hívják fel, a szállítás pedig térítésmentes hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon is. Fizetni csak akkor kell, ha a beteg, vagy valamely hozzátartozója hívja a betegszállítót, ebben az esetben a kórház nem is vesz részt az ügyintézésben. Mivel tehát Editnek a kórház hívta a betegszállítót, nem kellett volna fizetnie semmit.

Beszédes az is, hogy a NEAK rendszere alapján területileg illetékes betegszállító adatbázisában a nő útja nem is szerepel, sőt: egyetlen fuvar sincs, amit december 26-án teljesített volna a cég a Honvédkórházból. A cég diszpécsere azt mondta, hiéna áldozata lehetett az idős nő. „Én 14 éve vagyok a szakmában, mindig is volt ilyen, akármit csinálunk” – tárta szét a karját a diszpécser. A cég szerint a beteg ebben az esetben annyit tehet, hogy megnézi, tényleg az a cég jött-e ki érte, ami NEAK alapon köteles elvinni őt.