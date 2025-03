Benyújtották a gránitszilárdságú Alaptörvény 15., azaz tizenötödik módosítását

Fidesz-KDNP;Alaptörvény-módosítás;gránitszilárdságú;

2025-03-12 07:36:00 CET

Benyújtotta a Fidesz az Orbán Viktor által egykor gránitszilárdságúnak nevezett alaptörvény tizenötödik módosítását, amelyhez a kormánypárti frakciók összes képviselője csatlakozott mint kezdeményező.

Hogy a módosításnak mi is a tartalma, azt már korábban is tudni lehetett: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfón jelentette be, alkotmányba foglalják, hogy az ember férfi vagy nő, rögzítik a gyermek testi-lelki fejlődéséhez való jogát, továbbá a kábítószerek használatának tilalmát és a helyi önazonosság védelmét.

A felsoroltakon kívül a most benyújtott javaslat még Alaptörvénybe foglalja azt a Mi Hazánk Mozgalom követelését, hogy védelem alá helyezzék a készpénzhasználatot, továbbá, hogy fel lehet függeszteni a magyar állampolgársága azoknak a kettős állampolgároknak, akik „Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára” veszélyt jelentenek. A felfüggesztés meghatározott időre történne, a csoportos felfüggesztés pedig elviekben továbbra is tilos lesz. Rögzítik azt is, hogy az ügyészek 70 éves korukig szolgálhatnak, továbbá alkotmányosítják a háborús veszélyhelyzet kihirdetésének lehetőségét is, amennyiben szomszéd országban háború van.

Szövegszerűen a fő módosítások a következőképpen néznek majd ki:

„Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani. A más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgár állampolgársága a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező államok állampolgára kivételével – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint határozott időre felfüggeszthető. Tilos a csoportos felfüggesztés.”

„Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az ember férfi vagy nő. Az apa férfi, az anya nő.”

„Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez, valamint a készpénzzel történő fizetéshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.”

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

„Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos.”

„Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja, kinevezi az ügyészeket. A legfőbb ügyész kivételével az ügyész szolgálati jogviszonya az ügyész hetvenedik életévének betöltéséig állhat fenn.”