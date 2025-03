VR, az érzékenyítő eszköz

virtuális valóság;

2025-03-13

Az állandó rossz hírek elaltatják az éghajlati katasztrófákra adott reakciónkat. Új kutatások szerint a természetről szóló újfajta történetmesélés a virtuális valóságon (VR) keresztül empátiát fejleszthet, és cselekvésre ösztönözhet bennünket környezetünkért. A VR ilyetén felhasználása már nem pusztán a szórakoztatást szolgálja, sőt még az egyszerű ismeretterjesztésen is túlmutat. Mára már tudományosan is bizonyították: a VR általában erősebb érzelmeket vált ki, mint más formátumok, legyen az egy cikk elolvasása vagy egy 2D-s film megtekintése, még ha ugyanazokat az információkat is tartalmazzák. Egy VR-erdei séta például arra késztette a nézőket, hogy petíciót írjanak alá a műanyagok visszaszorításáról. Egy másik, az Amazonas esőerdejében tett virtuális utazás során pedig kiderült, hogy akik megtapasztalták mindezt, jobban kötődtek a természethez, és nagyobb elkötelezettséget fejeztek ki, mint azok, akik csak egy szimpla monitoron nézték a képsorokat. A kutatók szerint a VR különösen jó abban, hogy összetett érzelmeket váltson ki belőlünk, és ez hajlamosabbá tehet bennünket arra, hogy hajlandók legyünk áldozatot is hozni a környezetünkért. Ennek magyarázata, hogy a VR tulajdonképpen belehelyez minket egy történetbe, és azt az illúziót keltheti, hogy mi is részesei vagyunk annak.