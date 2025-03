Örül az Orbán-kormány az orosz-ukrán tűzszüneti tervnek

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-03-13 10:18:00 CET

Az Amerikai Egyesült Államok a háború oldaláról a béke pártjára állt, alapvető változások következtek be - mondta Gulyás Gergely. A tárcavezető üdvözölte az Egyesült Államok ilyen irányú törekvéseit, egyben örömét fejezte ki, hogy Ukrajna is elfogadta mindezt, de emlékeztetett, hogy Orbán Viktor letett már egy hasonló tervet az asztalra. Magyarország – fűzte hozzá – inkább Szerbiát akarja az EU-ban látni, azt, hogy Ukrajna 2030-ig EU-tag legyen biztonsági és egészségügyi szempontból is veszélyesnek tartják.