Az Európai Néppárt a háború legnagyobb támogatója

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-03-13 10:25:00 CET

Az állami média Magyar Péter európai parlamenti aláírásáról kérdez. Aki bent ül egy a háborút minden eszközzel támogató európai pártcsaládban, mint az Európai Néppárt, az nem hivatkozhat arra, hogy az ő véleménye ettől eltér. Főleg, amikor a felvételnek három feltételéből ez volt az egyik - válaszolta Gulyás Gergely, megjegyezve, hogy az Európai Néppárt ma a háború legnagyobb támogatója Európában. Már az Európai Bizottság elnökének is a fél évvel ezelőttihez képest 180 fokos fordulatot mutató racionális megnyilatkozásai is vannak - például az, hogy üdvözli a tűzszünetet, az Európai Parlament még nem jutott el ide, mivel továbbra is Ukrajna felfegyverzéséről, támogatásáról beszél, ami nyilván ahhoz járul hozzá, hogy a háború elhúzódjon. A Tisza Párt ennek a közösségnek a része, ezért ezt a véleményt osztja - magyarázta Gulyás Gergely.