Akár üzletbezárás is jöhet, ha nem tartják be az árréstopot

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-03-13 10:38:00 CET

Az ATV az árrésstopról kérdez. Gulyás Gergely szerint az ellenőrzésnek kétféle értelme van. Az egyik az kizárólag arra terjed ki, hogy jogszabálysértés megvalósul-e vagy sem. Az említett termékköröknél a 10 százaléknál nagyobb a kereskedelmi árrés, akkor az jogsértés, ott szankcionálni kell, és ott a pénzbüntetéstől elkezdve végső soron súlyos, vagy ismételt esetben az üzletbezárásig a már az elmúlt évtizedekben is rendelkezésre álló szankciói vannak a hatóságoknak - ismertette a miniszter, megjegyezve, hogy a másik aspektusra ugyancsak figyelni fognak: nevezetesen, hogy mi történik azoknak a termékeknek az áraiban, amelyek nincsenek ebben a körben. – Ott természetesen jogszabályi kötelem nincs, de előre jelezzük, hogy ha azt látjuk, hogy a kereskedelmi nyereség korlátozása miatt elszenvedett veszteséget ott próbálják meg ellensúlyozni, akkor a kormány be fog avatkozni. De ez csak egy jelzés lehet, hiszen itt nincs jogszabály - ismertette.

A miniszter kitért arra is, hogy van radikálisabb eszköz is: az árszabályozás. Elmondta, a horvátok mintegy 100 termékre szomszédos Horvátország, európai uniós tag, mintegy 100 termékre vezetett be ármaximumot. Ez is egy lehetőség, de a kormny mást tett és reméli, hogy ez eredményes lesz. Ha nem akkor, vannak más eszközök is - jegyezte meg.