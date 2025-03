Gulyás Gergelynek nincsenek elvárásai a sajtóval szemben

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-03-13 11:24:00 CET

A HVG arról a Medián felmérésről is kérdezett, amelynek eredménye szerint a megkérdezettek 53 százaléka a úgy véli, Orbán Viktor politikája inkább az EU gyengítését célozza, semmint a reformját. Gulyás Gergely ezt nem tudja, ám abban bizonyos, hogy az Európai Unió saját politikája önmaga gyengítését radikálisan szolgálja. Ezért ennek a kérdésnek a feldolgozása nehéz, mert hibás e az, aki előre szól, hogy egy stratégia téves, mint ahogy történt a migráció vagy éppen a háború kérdésében. Tíz év alatt valamit változott a helyzet, ez nem jár azzal Európában, hogy bárki elismerné, hogy nekünk volt igazunk, ilyet ne várjunk, nem is nagyon tartunk rá igényt, és a háborúnál is ugyanaz történt, ugyanazok a szereplők, én értem, hogy ezen nem szabad nevetni, és a sajtó egy részénél még megírni sem tanácsos ez, tehát ugyanazok a szereplők, akik fél évvel ezelőtt ugyanerre a javaslatra azt mondták, hogy az európai ellenes oroszpárti, azok ma pont szó szerint ugyanazt a javaslatot odamegy az Európai Bizottság elnöke, és szó szerint ugyanazt a javaslatot üdvözli.

Értem, hogy ezt önök nem fogják megírni, nincs is ilyen elvárásom, meg semmilyen elvárásom nincs a sajtóval szemben, de akkor ki gyengítette az Európa-politikát? Orbán Viktor, aki a helyes álláspontot a kezdet kezdetén elfoglalta, vagy azok, akik most 180 fokkal mást mondanak, mint fél évvel ezelőtt? - elmélkedett a politikus.