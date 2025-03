Psota-díjas lett Csákányi Eszter

Csákányi Eszter;Psota Irén-díj;

2025-03-14 15:15:00 CET

„Váratlanul ért, nehéz korszakomat élem, így különösen boldoggá tett”

– mondta Csákányi Eszter színésznő, amikor csütörtök délután a Rózsavölgyi Szalonban átvette a Psota Irén-díjat.

„ A lelkem mélyén mindig példaképnek tekintettem őt. Sokszor éreztem, hogy sok, ezt rám is mondják, ám a tehetsége mindig felülkerekedett mindenen. Fantasztikusan öltözött, csodás sapkái és sáljai voltak. Amikor elment, megkerestem az örökösét, és megvettem ezek közül néhányat. Irén régóta benne van a lakásomban.”

Pintér Béla rendező laudációjában felidézte, miként szoktak együtt próbálni Csákányi Eszterrel. Azt is elmondta, hogy sok hasonlóságot érez Psota és Csákányi között. „Eszter, nagyon sokat köszönhetek neked és nagyon szeretlek” – fűzte hozzá.

Csákányi Eszter számára mindig is fontos volt a tánc, az Amikor találkoztam Barisnyikovval című önálló estjében egy balettmestert játszik és az előadás címe arra utal, hogy valóban találkozott a világhírű táncos-koreográfussal, Mihail Barisnyikovval, aki videóüzenetet küldött New Yorkból a most kitüntetett színésznőnek.

A balettművész a videóban úgy fogalmazott, őszintén megtisztelő számára, hogy részt vehet az ünneplésben, amely a színésznő emberségének, bátorságának és tehetségének szól. Barisnyikov felemlegette, még mindig élénken él emlékezetében, amikor New Yorkban láthatta a Pintér Béla Társulata előadásában a Titkainkat, ekkor találkozott a színésznővel.

„Nem élünk tökéletes társadalomban, de a fontos az, hogy küzdünk a színpadra lépés lehetőségéért, azért, hogy kimondjuk az igazságot”

– mondja a felvételen Barisnyikov, majd belekezd a Vörösbort ittam az este-kezdetű nótába. „Talán vétettem egy-két szót, bocsánat, de a szívemből szólt, Eszter!” – köszöntötte a színésznőt Barisnyikov.

A Psota-díjat odaítélő kuratórium tagjait az alapító, Almási Éva kérte fel: Básti Juli színművész, Hazai Kinga ügyvéd (az alapítvány elnöke), Hegedűs D. Géza színművész, Ágoston Attila üzletember és Langer János ügyvéd.