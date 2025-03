Taktikázni kezdett Vlagyimir Putyin

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-03-13 21:30:00 CET

Az amerikai-ukrán tűzszüneti javaslat nyilvánosságra hozatala óta kétségtelenül a Kreml térfelén pattog a labda, az orosz vezetés pedig egyértelműen időhúzásra játszik. Donald Trump amerikai elnök viszont mielőbbi tűzszünetet szeretne elérni Ukrajnában, a közel-keleti különmegbízottjából az orosz tárgyalások főszereplőjévé vált Steve Witkoff elnöki megbízott tegnap meg is érkezett Moszkvába. Az elmúlt napokban Vlagyimir Putyin egyáltalán nem nyilatkozott Trump javaslatáról, ám a szokásos jó zsaru-rossz zsaru felállásban, hozzá közeli személyek adták hírül, hogy az amerikai javaslat nem nyerte el a Kreml tetszését. Tegnap, miközben Witkoff már Moszkvában landolt, Jurij Uszakov, Oroszország korábbi amerikai nagykövete, Putyin jelenlegi elnöki tanácsadója a Rosszija-1 állami televízióban azt mondta, a közös amerikai-ukrán kezdeményezés „elhamarkodott” lépés, amely „nem kedvez egy hosszú távú megállapodásnak”, ezért Moszkva nem akar ideiglenes fegyverszünetet Ukrajnával. Szavai azt sejtették, hogy Oroszország hivatalosan is elutasítja az Egyesült Államok Ukrajna által elfogadott 30 napos tűzszüneti javaslatát. Az elnöki tanácsadó ugyanis azt állította, hogy erről az álláspontról már tájékoztatta Michael Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót is.

Néhány órával később azonban Vlagyimir Putyin már „nagyszerűnek és helyesnek” nevezte az amerikai elképzelést, és kijelentette, hogy Oroszország elméletben támogatja azt, de „sok mindent meg kell még vitatni”, mielőtt megállapodásra kerülne sor.

Putyin Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnököt fogadta, közös sajtótájékoztatójukon beszélt a tűzszüneti javaslatról. Elmondása szerint hajlandó elfogadni az Egyesült Államok által javasolt 30 napos tűzszüneti megállapodást Ukrajnával, „de azzal a feltétellel, hogy az hosszú távú békéhez vezet, tekintettel arra, hogy az orosz hadsereg minden fronton támadásban van”. Hozzátette azt is, hogy a tűzszünettel kapcsolatos fenntartásait személyesen Donald Trump amerikai elnökkel szeretne megvitatni.

Putyin a sajtótájékoztatón is kitért arra, hogy nem világos az sem, hogyan alakulna a helyzet a kurszki térségben és másutt, ha tűzszünetet léptetnének életbe. Szavai azt erősítik, hogy a Kreml mindaddig próbálja húzni a tűzszüneti megállapodást, míg a legkedvezőbb katonai feltételeket meg nem teremtik. Az orosz erők az utóbbi időben ennek érdekében fokozták minden fronton az offenzívát, az orosz védelmi minisztérium csütörtökön bejelentette, hogy Oroszország visszafoglalta az ukrán erők által tavaly meghódított Kurszk megyében található Szudzsa városát. Ez volt az egyetlen nagyobb város, amit az ukrán haderő el tudott foglalni. Kijev egyelőre nem ismerte el Szudzsa visszafoglalását. Minden híradás szerint azonban az oroszok rohamtempóban szorítják ki az ukrán erőket Kurszkból, sikereiket bizonyítja, hogy szerda este Putyin is a helyszínre látogatott. A Kreml vélhetően Kurszk teljes visszafoglalásáig próbálja halogatni a tűzszüneti javaslatra adott hivatalos választ, hogy Ukrajnának már semmiféle ütőkártyája ne legyen egy esetleges területcseréhez.

Gyorsan reagált az orosz elnök szavaira Donald Trump is. Az amerikai elnök csütörtökön a Fehér Ház Ovális Irodájában fogadta Mark Rutte NATO-főtitkárt, majd a közös sajtótájékoztatón azt mondta, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff „komoly” tárgyalásokat folytat Oroszországban, és várhatóan hamarosan találkozik „Putyin úrral”. „Remélhetőleg Oroszország helyesen fog cselekedni” mondta Trump a Reuters és a The Guardian tudósítása szerint. Az orosz és belorusz elnök találkozója után elhangzott Putyin nyilatkozattal kapcsolatosan Trump úgy vélekedett: az orosz elnök „ígéretes nyilatkozatot” tett, de az „nem volt teljes”. Hangsúlyozta, hogy hajlandó tárgyalni Putyinnal az ukrajnai tűzszünet biztosítása érdekében.

Változhat Trump NATO-val kapcsolatos álláspontja Fantasztikus munkát végzett Mark Rutte NATO-főtitkár – áradozott Donald Trump az Ovális Irodában tartott találkozó után. A Sky News tudósítása szerint az amerikai visszalépett a NATO-val szembeni korábbi heves bírálataitól is, és dicsérte Mark Rutte szerepét. Ezek után, bár a szövetséggel kapcsolatos legutóbbi nyilvános nyilatkozatai rendkívül kritikusak voltak, a tagországok vezetői remélhetik, hogy az amerikai elnök csütörtöki nyilatkozatai változást jelentenek a Fehér Ház álláspontjában – jegyezte meg a Sky News. Mark Rutte a sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy a NATO-nak több fegyvert kell előállítania, különben lemarad Oroszország és Kína mögött.