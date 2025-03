Újra tüntetnek Sóskúton az akkufeldolgozó üzem ellen a helyiek

tüntetés;Gulyás Gergely;Sóskút;kormányinfó;akkumulátorfeldolgozó üzem;

2025-03-14 19:29:00 CET

Elmagyarázták Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek a „Sóskúti Önkormányzati Képviselők” Facebook-oldalának készítői, hogy már egy évnél is hosszabb ideje tiltakoznak a Pest megyei településre tervezett akkumulátor-feldolgozó üzem ellen. A helyiek a fideszes politikus csütörtöki kormányinfón elhangzott szavain háborodtak fel, amikor Gulyás, elismerve, hogy nem is ismeri pontosan az ügyet, a hvg.hu mikor tud egy közösség tiltakozni kérdésére azt mondta, hogy nem akkor, amikor már megvalósult a beruházás. Ebben az esetben a kormányhivatal tudja vizsgálni az ügyet, és dönthet úgy, hogy megadja-e a használatbavételi engedélyt - tette hozzá.

Hozzáfűzték, hogy az engedélyt bújtatott akkumulátor hulladékfeldolgozás „fémkereskedelem” néven szerezték meg a beruházók, de ezt is megtámadták bíróságon, és azonnali jogvédelmet is kértek. – Mi kell még, hogy megértsék nem kérünk ebből az üzemből, és nem fogjuk engedni, hogy elinduljon! Ha kell, foggal-körömmel, ásóval, kapával – szögezték le a képviselő, és a posztban jelezték, ismét tüntetést szerveznek, amiről egy újabb posztban kiderült, hogy az a jövő héten lesz.

– Tisztelt Gulyás úr, itt nem ez történt! Nem épült meg a gyár, hanem csupán megvettek egy, a tevékenység végzéséhez jelenlegi állapotában nem alkalmas ingatlant, az elejétől fogva tiltakozik a lakosság is, amint híre kelt a tervezett üzem indulásának. Elkaszáltak egy népszavazást, az Alkotmánybíróság a fellebbezésünket is. Mi képviselők, a polgármesterünk, a jegyzőnk, de a főépítész is elutasította az engedélykérelmeket, de az épületre vonatkozó rendeltetésmódosítást és a telepengedélyt is – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a helyi szabályozások teljes mellőzésével adtak ki egy hulladékgazdálkodási engedélyt titokban, a lakosság és a képviselő-testület akaratának figyelmen kívül hagyásával.

A hvg.hu szerezte meg korábban azt a dokumentumot, hogy valóban a sóskútiakat megkerülve szerezte meg üzem elindításához szükséges engedélyt a kormányhivataltól a szlovén Andrada befektetői csoport. Ahogy arról a Népszava is beszámolt, a DK csütörtökön jelentette be, hogy aláírásgyűjtést indít a sóskúti akkumulátorfeldolgozó üzem építése ellen, mondván nem fogják hagyni, hogy „egy környezetszennyező nagyvállalat megmérgezze az emberek lakóhelyét, tönkre tegye az ivóvízbázisukat és lenullázza az ingatlanjaik értékét”.