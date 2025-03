Magyar Péter: Nem engedjük, hogy a magyart a magyar ellen fordítsák, a nemzetet újraegyesítjük, ha tetszik, ha nem

március 15.;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-15 16:22:00 CET

Cikkünk folyamatosan frissül!

Március 15. és a márciusi ifjak üzenete ma aktuálisabb, mint valaha, hiszen a magyarok jelenéről és jövőjéről szól. Itt a mi időnk, most mi rakjuk le a haza építményébe a téglákat - jelentette ki a Tisza Párt elnöke a szervezet március 15-i rendezvényén az Andrássy úton.

Magyar Péter azt hangoztatta, az a kérdés, mit tudunk tenni mi 2025-ben azért, hogy a magyar név megint szép legyen, méltó régi nagy híréhez. Emlékeztetett, hogy egy évvel ezelőtt ugyanitt és ilyenkor egy egy teljesen új időszámítás kezdődött. – Egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy nem vagyunk hajlandóak tovább félni a saját hazánkban. A márciusi ifjak és a forradalom üzenete elhivatottá és bátorrá tett minket. Egy évvel ezelőtt ezen a napon megdőlt egy régi mondás, miszerint egy fecske nem csinál nyarat. Mi vagyunk a tavasz, a változás, mi vagyunk az emberséges Magyarország arca. Mi, hazaszerető magyarok szőjük tovább a márciusi ifjak álmát - fogalmazott.

Az ellenzéki politikus szerint a hatalom gőgje olyan, mint „Metternich és a reszkető zsírporos nyaloncai”, akik uralkodnak a magyarokon. – Valljuk, hogy a magyar nemzet oszthatatlan, hogy nincs helye megosztásnak, egymás ellen hergelésnek, gyűlöletkeltésnek e sokat szenvedett hazában. Nem engedjük, hogy a magyart a magyar ellen fordítsák, és a nemzetet újraegyesítjük, ha tetszik, ha nem.

Kijelentette, hogy Magyarország helye egy erős Európában van, azonban itt vannak az új Metternichek és kollaboránsok, kiknek fontosabb a rongy életük, mint a haza becsülete. Ők a „fennhéjázó gazdagok, a dinasztia tagjai, akik magánrepülőgépen repkednek trópusi szigetekre, ahol egy napi luxus annyi, mint másnak egy éves keresete. Üdülnek a 35 fokban, miközben itthon több százan megfagynak fűtés nélkül. Őnekik valóban térkép e táj. Lenézik, kihasználják a magyar népet, kábítják és megosztják, egymás ellen fordítják, és közben dölyfösen az arcunkba röhögnek. A családok és a gyermekek fontosságáról papolnak, miközben pedofilokat mentegetnek, és elvonják az összes pénzt a gyermekvédelemtől.” Magyar Péter közölte, ők azok, akik „nemzeti értékekről prédikálnak, közben pedig igen idegen kézben játsszák át a pályaudvarainkat, a kastélyainkat és a földjeinket. Földről, vízről süketelnek, miközben az akkumulátorgyárak mérgezik a folyóinkat és az 1100 éves fekete termőföldjeinket (...) szolgálatról hazudnak, miközben hűbérbirtokként kezelik a magyar államot, és magánvagyont építenek a közös pénzünkből. Európát féltik, miközben ők árulják el minden nap a közös otthonunkat. Jézusra hivatkoznak, miközben ők folyamatosan bűnben élnek” - fogalmazott. Mint mondta, a Karmelita fura ura pöffeszkedik a 10 milliárdos uradalmában. A pálmaházban próbálja összeszámolni a vagyonát, de a több ezer milliárdot már ő sem tudja fejben tartani. „Mára ő lett Európa egyik leggazdagabb embere. Az Orbán-dinasztia belőletek lett gazdag (...) elég volt a lenézésből, az urizálásból, a kivagyiságból, a pöffeszkedésből, a magyarok megosztásából.”

A Tisza Párt elnöke kijelentette, próbálkozott a hatalom az elhallgattatással, a megfélemlítéssel, de van egy jó hír: régebben sem sikerült, és most sem fog sikerülni. Szerinte Orbán Viktor „odáig jutott, hogy 1956 hősei után már a márciusi ifjakat is elárulja és meggyalázza. Arról hadovál, hogy Petőfiék a békét és a status quo-t akarták fenntartani a labancokkal. Ugyanígy hazudik arról is, hogy ő és az agresszor mindig is békét akartak. Most, amikor igazán lehetne tenni az országok közötti békéért, hirtelen az lett a fontos, hogy itthon is háborút szítson magyar és magyar között (...) milyen vezető az, aki elárulja a hazáját, és össze akarja ugrasztani a magyart a magyarral?!” (...) Elég volt. Mi, magyarok, mi magyarok valóban békét szeretnénk itthon és a nagyvilágban. Mi valóban komolyan gondoljuk, hogy legyen béke, legyen szabadság és egyetértés.”

Magyar Péter beszélt arról is, hogy egyre több aljasság jön. Mindenkit arra kért, hogy ne higgyen annak, amit a TV2-ben, a köztévében, az Indexen, az Origóban, a megyei napilapokban jelenik meg. „Rengeteg pénzről van szó, ezért félnek. Menteni akarják az elrabolt vagyont, menteni akarják a ti pénzeteket, amiket maguknak harácsoltak össze. Azt mondták, azért építik a NER-t, mert a magyar pénznek itthon kell maradnia. De becsaptak bennünket. A Fidesz által kiépített Nemzeti Együttműködés Rendszere már külföldre viszi a magyar pénzt” - mondta, megjegyezve, ezért van vagyonuk külföldön. „A Nemzeti Együtt Bűnözés Rendszere bőröndben hordja külföldre a pénzt, azt a pénzt, amiről azt mondták nektek, hogy azért van jó helyen náluk, mert ők a magyarok, ők a nemzetiek. A Nemzeti Együttbűnözés Rendszere veszélyesebb, mint a multik. Orbánék úgy csapnak be benneteket, bennünket, hogy közben piros-fehér-zöld szalaggal átkötik a tőlünk ellopott pénzt.”

Felrótta, hogy „Nagy Márton egy golyóstollal karikázgatja a számokat, hogy mennyit faragnak le a kék tejföl árából, miközben Orbán Viktor a vejétől megveszi százmilliárdokért a túlárazott irodaépületeket”. Ma pedig már mindenki ismeri a felcsúti mondást, miszerint „aki nem vejem, az ellenem. Ez az a szemfényvesztés, amivel elterelik a magyarok figyelmét. Az emberek kényszerűségből a kék tejfölre figyelnek 30 forint miatt is, miközben az öreg császár az arcunkba nevet, és azt hazudja, hogy ő pénzügyekkel nem foglalkozik, de persze közben naponta, naponta milliárdokat lopnak el tőlünk. Az ígérgetéssel, az adócsökkentéssel, jó hírekkel mind-mind az átverést erősítik. Azért terelik el a figyelmünket, és akarnak átverni bennünket, hogy közben megtarthassák a hatalmat, és még a megmaradt nemzeti vagyont is lerabolhassák. Orbán Viktor már szemrebbenés nélkül hazudik. Ha szembesítik azzal, amit tegnap mondott, ennyit válaszol. Na és? A jó hír- kampányuk egy csapda, a jó hír a sajt az egérfogóban” fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy elég csupán „háromezer janicsárjával szemben összefognunk, hogy visszanyerjük a szabadságunkat.”

Egyúttal megismételte, hogy elindítja az úgynevezett „út a börtönbe programot”. Ennek főbb pontjai a következők:

Magyarország azonnal csatlakozik az Európai Ügyészséghez;

zéró tolerancia korrupció minden formájával;

létrehozzák az önálló korrupcióellenes ügyészsége és külön NAV-nyomozócsoportot állítanak fel;

duplájára emelik az összes korrupciós bűncselekmény büntetési tételét, kizárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetsőégét;

visszaállítják az igazságszolgáltatás függetlenségét, lesz új bírósági, ügyészségi és rendőrségi vezetés;

minden bűncselekménynél, ahol akár csak egyetlen egy forint közpénz is érintett teljes vagyonelkobzást vezetnek be;

20 évre visszamenőleg az összes politikusnál és a közeli családtagjaiknál vagyonosodási vizsgálatot indítanak, és 5 évre visszamenőleg nyilvánosságra hozzák mindenkinek az adóbevallását.

A beszéd egy pontján a határon túli magyraokhoz szólt, segítségüket kérve a kormányváltáshoz.