„Pillanatok alatt váltak agresszívvé” – Kommunista angyalok és nyakában gyerekkel verekedő fideszes apa Orbán Viktor beszédén

Orbán Viktor;március 15.;riport;állami ünnepség;

2025-03-15 15:05:00 CET

A résztvevők jelentős részét az a körülbelül százhúsz busz szállította a fővárosba, amelyekből több sorba állítva parkolt a Ferenciek terétől a Blaha Lujza térig.

Jókora hézagokkal, de a tömeg kitöltötte a Múzeum körutat a Nemzeti Múzeum előtt, azon túl pedig már csak szórványosan lehetett Fidesz-szimpatizánsokat látni. Könnyen lehet, hogy a lanyhább érdeklődés miatt csúszott a megemlékezés, a beharangozott 10:30-as kezdés helyett a miniszterelnök csak 11:15-körül lépett a színpadra.

Az állami ünnepséget idén a tavalyinál is komolyabb biztonsági előkészületek előzték meg. A Múzeum körút túloldalán fekvő párhuzamos utcában, a Magyar utcában több tucat készenléti rendőrségi kocsit számoltunk össze, a Múzeumkertbe, Orbán Viktor színe elé csak a VIP vendégek és a kormánypárti sajtó járulhatott. Mint megtudtuk, a résztvevőknek fél órával a 10:30-as kezdés előtt már ott kellett lenniük.

Utána kezdték beengedni a Múzeum körútra a hétköznapi halandónak számító Fidesz-híveket. Őket beléptető kapukon engedték be, a Fidesz kedvenc biztonsági cége, a Valton Sec. Zrt. emberei rendőrökkel, civil ruhás nyomozókkal, kiegészülve őrizték őket. A valtonosok a fotósokat nem engedték be, aki profinak tűnő fényképezőgéppel érkezett, azt a kapuban visszafordították.

Mindkét beléptető kapu előtt ellentüntetések voltak: az Astoriánál többen „Ruszkik haza!” feliratos transzparensekkel jelentek meg, a Kálvin térnél Puzsér Róbert és néhány tucat fiatal követője vonult ki transzparensekkel: „Petőfi a polgári társadalomért harcolt” illetve: „Le az orosz szövetséggel” volt olvasható. Mint elmondták, néhány indulatos szóváltástól eltekintve atrocitás nem történt, pedig a puzsérista tüntetők végigsípolták Orbán Viktor beszédét. „Egy néni próbált csak leköpni” – mondta az egyik fiatal nevetve.

Nem úszta meg ennyivel Bori és a barátja, Dénes akit ottjártunkkor éppen igazoltattak a rendőrök. A szociológusnak készülő lány elmondta, azért ment be a barátjával a kordonok mögé, a fideszesek közé, mert kíváncsi volt, hogy milyen emberek a kormánypárt szavazói. Megtudta: barátja, Orbán Viktor beszéde közben egy pillanatra elveszítette a higgadtságát és odakiáltotta: hazaáruló! Emiatt egyszerre többen is nekik estek, számára a legmegdöbbentőbb az volt, hogy egy apa a néhányévesforma kislányával a nyakában kezdett vele verekedni. – Ezt látta a kislány, hogy apuka egy fiatal lányt ütlegel – mesélte Bori, akinek egy idősebb nő belekarmolt a szemébe, de szerencsére csak az orrtövét sebezte fel. Mielőtt komolyabb bajuk esett volna, a valtonos biztonságiak kivezették őket a tömegből. Bori mondja: megdöbbentette, hogy mennyire gyorsan, pillanatok alatt váltak teljesen átlagos, hétköznapi, idősebb emberek agresszívvé a tömegben. Amúgy az ő szülei is fideszesek, pontosabban eddig Orbán Viktor pártjára szavaztak. – Nem azért, mert annyira szeretik a Fideszt, hanem mert nagyon utálták Gyurcsányt, viszont most, hogy jött a Magyar, nem fognak elmenni szavazni – árulta el.

A miniszterelnöki beszéd után a tömeg indult hazafelé, a kijáratnál voltak akik megálltak vitatkozni az ott posztoló ellentüntetőkkel. Az egyik idősebb fideszes arról beszélt, attól még, hogy háború van, üzletelünk Oroszországgal. Mint a kissé zavaros mondókájából elmondta: annak idején ő is MSZMP-tag volt, de úgy látta, hogy az nem volt diktatúra, mivel a kommunizmus itt valójában soha nem létezett, azt csak angyalok tudták volna üzemeltetni. És szerinte most sincs diktatúra.

Az ünnepség zárásaként előbb a Múzeum körút egyik ablakából, majd a Múzeum körúton feltűnt a tavalyi tüntetésen is trombitatudását megcsillogtató Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselő is, aki a „börtön ablakában” című dalt játszotta a hazafelé tartó fideszeseknek.