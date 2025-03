Egyhetes gyászt hirdettek Észak-Macedóniában a klubtűz áldozatainak az emlékére

koncert;gyász;szórakozóhely;tűzeset;Észak-Macedónia;

2025-03-16 18:45:00 CET

Egyhetes gyászt hirdetett Észak-Macedóniában a kormány vasárnap azt követően, hogy az éjszaka folyamán tűz ütött ki egy szórakozóhelyen, aminek következtében legalább 59-en meghaltak és 155-en megsérültek.

A podgoricai kormány az éjszakai szórakozóhelyek és diszkók biztonsági átvizsgálását is elrendelte a vasárnapi rendkívüli ülésén. A vasárnap hajnali háromkor kiütött tűz okozta káoszban a menekülő emberek többeket agyontapostak. A DNK R&B együttes több tagja, valamint a kísérőzenészek és vokalisták is kórházba kerültek. A kocsani kórház igazgatójának tájékoztatása szerint az áldozatok 14 és 24 év közöttiek, és több sérült állapota is súlyos, így még nőhet az áldozatok száma.

Pancse Toskovszki belügyminiszter közölte, egy rendőr is az áldozatok között van, aki a kábítószer-használat megelőzése, illetve az esetleges fiatalkorú résztvevők megfigyelése miatt tartózkodott a diszkóban. Mint mondta, körülbelül 20 gyanúsítottat azonosítottak az üggyel összefüggésben, ebből 15-öt elfogtak. Hozzátette, egyes gyanúsítottak a halálos áldozatok között vannak, mások a sérültek között.

A letartóztatottak között van a koncert főszervezője, aki a belügyi tárca vezetője szerint közvetlen módon tehető felelőssé a tragédiáért, míg a gyanúsítottak között szerepel egy korábbi illetékes államtitkár, valamint a védelemért felelős igazgatóság korábbi vezetője és néhány munkatársa.

Az előzetes feltételezések szerint a tüzet a koncerten használt pirotechnikai eszközök okozhatták, amelyektől gyorsan lángra kapott a tető is. Pancse Toskovszki közölte, hogy a klub nem rendelkezett működési engedéllyel, fenntartását „a lefizetések és a korrupció” tette lehetővé. Megjegyezte, korábbi hasonló esetekkel ellentétben most minden felelőst meg fognak nevezni, és mindenkit felelősségre fognak vonni.