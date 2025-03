Az ÁSZ hatalmas vagyonvesztést és más súlyos problémákat talált Matolcsyék alapítványánál

Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;Állami Számvevőszék;Matolcsy Ádám;

2025-03-17 16:20:00 CET

Súlyos hiányosságokat és hatalmas anyagi veszteséget okozó döntéseket állapított meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Matolcsy György-féle Magyar Nemzeti Bank (MNB) több százmilliárd forintnyi alapítványi vagyonának gazdálkodásával kapcsolatban – írja a Direkt36 a birtokába került számvevőszéki jelentéstervezet alapján.

Az ÁSZ a Matolcsy György MNB-elnöksége idején létrehozott és hozzá közel álló emberek által vezetett Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványt és a szervezet vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. nevű cég gazdasági tevékenységét vizsgálta. A cég közel 500 milliárd forintnyi vagyon – amely jelentős részben közpénzből származott – felett rendelkezett, az ÁSZ szerint azonban befektetéseit egy „lényegében átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő” struktúrán keresztül hajtotta végre.

A jelentéstervezet szerint ezt a hatalmas összeget rosszul fektették be, emiatt a vagyon egy része már jelentősen le is csökkent, miközben Matolcsy György nemrég távozott jegybankelnök fiának környezetéhez kötődő cégek híztak rajta.

Az ÁSZ megállapította,

hogy az Optima egy országokon átívelő, rendkívül bonyolult céghálót épített fel, amelyre az ellenőrzés során nem találtak racionális indokokat. Mindezt az alapítói célokkal ellentétesen, magántőkealapok közbeiktatásával tette.

Megállapították azt is, hogy az alapítvány kurátorai nem dolgoztak ki megfelelő kontrollrendszert az Optima és a hozzá tartozó cégek gazdálkodásával kapcsolatban, továbbá, hogy a cég kockáztatta a rábízott vagyont. Több százmilliárd forintot fektetett be ugyanis két külföldi ingatlancégbe, amelyhez banki hitelt is felvett. Ezek a cégek a vásárlás óta sokat veszítettek az értékükből, és emiatt a vásárláson összességében jelentős vagyont bukott el az alapítvány - jelezte az Állami Számvevőszék.

Az idézett dokumentum szerint az Optima mindemellett közel 130 milliárd forinthoz jutott az állami alapítású Neumann János Egyetemért Alapítványtól is kötvénykibocsátás útján, amelyre visszavásárlási kötelezettséget vállalt, de azt nem tudta teljesíteni. Az ÁSZ megállapította azt is, hogy az alapítványra bízott vagyonból jelentős, sok milliárd forintnyi összegre szerződtek egy olyan érdekkörrel, amely Matolcsy György, a jegybank korábbi elnökének fiához, Matolcsy Ádámhoz köthető.

A Direkt36 megkeresésére az ÁSZ annyit közölt, hogy a vizsgálatban érintettek részéről „az észrevételek kezelése folyamatban van, a hivatkozott ellenőrzésekről szóló jelentéseket az ÁSZ napokon belül nyilvánosságra hozza”. A március eleje óta már Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter vezetése alatt álló MNB arról tájékoztatta a lapot, hogy „a jegybank új vezetése hivatalba lépését követően a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány élére új kuratóriumi vezetést jelölt ki”, továbbá új vezérigazgatója lett az Optima Befektetési Zrt.-nek is. Azt is közölték, az új vezetésnek fontos feladata, hogy „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak az Alapítvány és az Optima Zrt. működésének feltárására”.

Matolcsy György és a kuratórium korábbi, megkérdezett tagjai nem válaszoltak a portál megkeresésére. Matolcsy Ádám annyit közölt, hogy nincs tudomása a vizsgálat tartalmáról, szerinte nem is szereplője annak, így érdemben nincs mit reagálnia.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója úgy vélte, az ÁSZ-nak már legkésőbb 2016-ban meg kellett volna indítania a vizsgálatot az ügyben.

„Az Alkotmánybíróság 2016. április 8-án kimondta, hogy az MNB alapítványok vagyona közpénz, illetve azok közfeladatot látnak el. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodásukat legkésőbb akkortól vizsgálnia kellett volna az állami szerveknek, de ezt nem tették meg” – közölte.