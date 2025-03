Elon Musk összeférhetetlenségi mutatói

összeférhetetlenség;Donald Trump;Elon Musk;

2025-03-20 15:05:00 CET

Nyilván nem véletlen, hogy Elon Musk elvállalta Donald Trump kormányában egy olyan program kivitelezésének vezetését - a kiadások csökkentését több milliárd dollárral - amelynek révén az az állam jutna felszabaduló forrásokhoz, amely a végén őt is támogathatná: ő a Department of Government Efficiency (DOGE), az Állami Hatékonysági Hivatal egyik vezetője Vivek Ramaswamy, egyik másik milliárdos üzletember mellett. A hivatal kvázi minisztériumként működik, de hivatalosan Musk nem alkalmazott ott, munkáját fizetés nélkül végzi, a Fehér Ház közleménye szerint formálisan ő maga nem hoz kormányzati döntéseket.

Elon Musk legnagyobb álma a Mars-utazás, ez a kitűzött, valódi célja a SpaceX nevű űrvállalatának is, amelynek legfontosabb feladata olyan rakéta valamint űreszközök megépítése, amelyekkel belátható időn belül - ami akár csak egy-két év is lehet - embereket lehet eljuttatni a Marsra. Ehhez azonban még a világ leggazdagabb emberének vagyona is kevés lehet; az egyik legfőbb oka - nem túl nehezen elképzelhető módon - annak, hogy Musk igyekezett kormányzati szerepet is vállalni az lehet, hogy a tűzhöz közel kerülve állami támogatásokat - a Mars-álomban Trump is osztozik -, megrendeléseket és így forrást is szerezzen a nagy vállalkozás megvalósításához.

Azonban egy szövetségi törvény egyértelműen kimondja, hogy ilyen tanácsadó testület működését nem befolyásolhatja semmilyen egyéni érdek, miközben Muskot vállalkozásai révén rengeteg szál köti a szövetségi kormányzathoz, tucatnyi minisztériummal és hivatallal van kapcsolata. Több szövetségi vizsgálat folyik ellene, de Trump megvédte, amikor azt mondta, biztos benne, hogy Amerika érdekeit messze a vállalkozásai elé helyezi.

De melyek ezek a vállalkozások és hol lehetnek ütközések állami hivatalokkal?

A Teslát ma már mindenki ismeri, amikor Muskot még nem támadták DOGE által kezdeményezett kirúgások, pénzelvonások miatt, a Tesla tőzsdei értéke 1,25 billió dollár volt, több, mint a többi amerikai autógyáré együttvéve. A decemberi csúcs óta azonban a Tesla részvényeinek értéke folyamatosan és meredeken zuhan, jelenleg 706 milliárd dollár az értéke. Emellett a Tesla egyik nehézsége a biztonsággal kapcsolatos: a Nemzeti Országúti Közlekedésbiztonsági Hivatal 2021 óta vizsgálja az autók önvezető rendszerét, amelyek hiányosságai több súlyos balesetet okoztak. De megkerüli a Tesla a munkaügyi törvényeket is, az egyetlen autógyár, amelyben nem működik szakszervezet, egy X-posztban Musk arról, beszélgetett Trumppal, hogy kirúgja a sztrájkoló munkásokat, ami törvénytelen.

A SpaceX-nek, Musk űrvállalatának az értéke az elmúlt több, mint egy évben megduplázódott, 350 milliárd dollárra nőtt, amit az elemzők Musk Trumphoz fűződő kapcsolatának tulajdonítanak. A SpaceX-től is rúgott ki munkatársakat Musk, amit az NLRB - független munkajogi szervezet - törvénytelennek minősített. Musk az év elején válaszul megkérdőjelezte, hogy az NLRB alkotmányosan működik-e. A SpaceX az elmúlt években 15 milliárd dollár megrendelést kapott a szövetségi kormánytól, Musk további milliárdokra számít a NASA-tól a Hold-programban való részvételért, a Védelmi Minisztériumtól a műholdas kommunikációs szolgáltatásokért és a Nemzeti Kommunikációs Bizottságtól a Starlink-rendszer kiépítéséért, amivel a távoli, ritkán lakott vidékek ellátását internettel lehet megoldani az Egyesült Államokban is. Eközben az FAA, a repülési hatóság környezetvédelmi szabályozások figyelmen kívül hagyása miatt támadja a SpaceX-et, amit Musk azzal utasít el, nézzenek inkább Boeing dolgai után. Mind a NASA, mind az FAA állami bevételei függhetnek Musktól.

Az X - a volt Twitter - szabályzók szerinti működése is megkérdőjelezhető, a szabad szólás jogát maximlizáló Musk módjával korlátozza - lényegében fizetéshez köti - a gyűlöletbeszédet a platformon. De már a vásárlás körülményei is ütköztek a részvényekre vonatkozó törvényekkel, egy X-videóban Musk még tavaly azzal viccelődött Tucker Carlsonnal beszélgetve, hogyha nem Trump nyer, akkor mehet a börtönbe. A hirdetők elpártolása több millió dollár veszteséget okozott az X-nek, ezt ellensúlyozandó, rögtön a választások után közölték, a felhasználók adatait eladhatják reklámzóknak, politikai szereplőknek. Ez is vizsgálatot vonhatna maga után a kormányzati Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivataltól, amelyet most már a kormány pénzelvonó és hatáskörcsökkentő intézkedései érinthetnek. Az NPR kérdésére ezzel kapcsolatban sem a Fehér Ház sem Musk nem reagált.

A negyedik vállalkozás, az xAI, a mesterséges intelligenciát fejleszti, értéke 50 milliárd dollár. A Fehér Ház félve attól, hogy az MI körüli tevékenységek, a képzése, működtetése komolyan sérthetik az egyéni adatbiztonsági és személyiségi jogokat, már 2022 szeptemberében javasolták egy MI Jogi Törvény megalkotását, ami az xAI-t is érintené. Emellett Musk azt tervezi, hogy az xAI működtetéséhez felépíti a világ legnagyobb szuperkomputerét Memphisben, és a már működő rész áramellátásához engedély nélkül beállított 14 gázgenerátort. A környezetvédelmi aktivisták a szabályok betartatását követelik, és környezeti rasszizmusról beszélnek, miután a generátorok feketék lakta környéken vannak.

Ötödször, szüksége volna Musknak állami engedélyekre az Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hivataltól (FDA) a Neuralink kísérleteihez is. A vállalkozás az emberi agy és a komputerek összekapcsolásán dolgozik, az FDA kezdetben ezt megtagadta, tavaly azonban már enyhült szigorúsága, miközben a Neuralinket keményen bírálták a kegyetlennek tartott állatkísérletek miatt.

És végül: Elon Musk első milliárdjai az internetes bankolás feltalálásából - az ehhez szükséges számítástechnikai háttér, programok kidolgozásából - származnak. Az ötletét ugyan eladta, de a PayPal fizetés egyik kidolgozójaként is ismert, és bár a kriptovaluta ötlete nem az övé - mint azt megjelenésekor gyanították -, lelkes híve annak. A Biztonsági- és Tőzsdefelügyelet (SEC) a kriptovaluták (bitcoin, ethereum, dogecoin) szabályozását is tervezi. Mivel átláthatatlanok a bitcoin ügyletek, sok a csalás használatuk révén, a pénzmosás eszközei is, akár a terrorizmust is lehet támogatni kriptovalutával, és az adóhivatal sem lát rá a nyereségekre, veszteségekre. Több szervezet is foglalkozik a visszaélésekkel, ha Musk beleszólhat költségvetésükbe, azzal direkt és aránytalan mértékben hatna saját pénzügyleteire.

A CBS megkérdezte Muskot a DOGE élén játszott szerepéről és arról, ez hogyan egyeztethető össze a Tesla és a SpaceX tulajdonosi szerepével - amelyek milliárdos állami támogatásokat kapnak - fennálló összeférhetetlenségével kapcsolatban. A milliárdos azt válaszolta, a hivatal működése transzparens. – Minden jól látható, észrevesznek-e valamit vagy nem, amiből a vállalataimnak haszna van? - reagált kérdéssel a kérdésre.