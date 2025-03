Elon Musk, a Fehér Ház fura fantomja

Egyesült Államok;Donald Trump;Tesla;Elon Musk;

2025-03-13 19:20:00 CET

Csütörtök éjfélkor jár le Donald Trump elnöki rendeletében foglalt határidő, amely tömeges leépítéseket ír elő a szövetségi minisztériumok és hivatalok számára. A feszültséget növeli a péntekről-szombatra virradóra lejáró ideiglenes költségvetési törvény, amely számos szövetségi minisztériumot, a társadalombiztosítás, az idősek ellátását fedező Medicare és a leszakadt társadalmi rétegek számára alapellátást biztosít Medicaid programot, valamint az USA-ban kiemelt veteránügyekért felelős minisztérium munkáját is veszélybe sodorhatja. A képviselőházban a republikánus frakció vékony 4 mandátumos fölénye már csak három képviselői szavazatra olvadt, ugyanis a Kentucky állambeli Thomas Massie már előre kategorikusan kijelentette: nemmel szavaz a benyújtott költségvetési törvényjavaslatra. Hasznos politikai bűnbaknak viszont ott van Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, aki képes lehet felfogni a közvélemény népszerűtlen intézkedések okozta rohamait Trump helyett.

Elon Musk, a Tesla elektromos autógyártó cég, az X (korábban Twitter) közösségi média és Szövetségi Űrkutatási Hivatal, a NASA feladatait fokozatosan átvevő SpaceX vállalat tulajdonosa vezeti – papíron - a kormányzati hatékonysági hivatalt (DOGE) is, amelynek célja, hogy „csalást, pazarlást, vagy pénzügyi visszaélést” tárjon fel a washingtoni székhelyű minisztériumokban és szövetségi adófizetői forrásból finanszírozott programokban.

Musk maga a dél-afrikai Pretoriában született és nőtt fel, tagja a sajtó által csak Pay Pal maffiának nevezett informális körnek. Az elmélet szerint az online fizetést megreformáló Pay Pal szoftver kezdeti befektetői, Peter Thiel kockázati tőkebefektető és JD Vance alelnök szakmai mentore, David Sachs kriptovalutáért felelős kormánymegbízott mellett Musk is dél-afrikai gyökerekkel rendelkezik és a Szilícium-völgyben elért vállalkozói sikerek után most hatalmas politikai befolyást szerzett a Trump-adminisztráció tanácsadójaként.

Az eddigi eredményeit a látványos és a kétségbeejtő jelzőkkel illethetjük.

Musk a szövetségi bürokrácia menedzselésébe is elhozta a Szilícium-völgyben már bevált „cselekedj gyorsan és törj össze dolgokat” mottót, amely a kipróbált protokollok szétzúzását és új modus operandik keresését jelenti. Az idei évre előzetesen becslések szerint mintegy 222 ezer szövetségi alkalmazottól vált meg az Egyesült Államok szövetségi intézményei, első hullámban az egy évnél rövidebb munkaviszonnyal rendelkező próbaidős dolgozókat bocsátották el tekintet nélkül az eddig elvégzett munkájuk szakmai minősítésére.

Számos hivatalt létszámcsökkentéseit ki lehet emelni, itt a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat közöljük. A védelmi minisztérium (másnéven Pentagon) 4000 civil alkalmazottjától válnak meg, amely még így sem teljesíti az 5400 fős célszámot. Az amerikai NAV-nak megfelelő IRS eddig közel 7000 dolgozójától vált meg, a cél azonban a 90.000 ezres állomány megfelezése, hogy ennek milyen következményei lesznek az adóbeszedés hatékonyságára egy fiskális konzervativizmust hirdető adminisztrációnál, az még a jövő zenéje. A választói szent tehénnek számító veteránügyekért felelős minisztériumból eddig 1300 munkatársat küldtek és további leépítéseket szerveznek. A környezetvédelmi minisztérium 300 fős, míg a nemzeti kincsként számon tartott nemzeti parkok felügyeletével megbízott belügyminisztériumi hivatal 1000 embertől válik meg, amely a parkok karbantartásának és látogatók élvezhette szolgáltatások színvonalát is negatívan befolyásolhatja. Linda McMahon oktatási minisztert az elnök a szövetségi oktatási minisztérium teljes felszámolására utasította, a kérdés rendezését pedig Trump a tagállamok szintjére utalná vissza kiszélesítve ezzel a szülők jogait. Az állami iskolát tanrendjét és oktatási anyagának 90 százalékban a helyi iskolai tankerületek állapították meg, a szövetségi források a hátrányos anyagi helyzetű vagy fogyatékkal élő diákok oktatási körülményeinek javítására szolgáltak.

A DOGE kapkodó és koncepciót nélkülöző kirúgási hullámába korrekciók is történnek. A Reuters tegnapi értesülései szerint a mezőgazdasági minisztérium mind a 6000 elbocsátott próbaidős dolgozóját visszaveszik a munkába, illetve az energiaügyi minisztériumon belül dolgozó nukleáris biztonsággal foglalkozó hivatal 50 és 300 fő közötti (a források ellentmondásosak) stábját is sietve újra felvették, hiszen szakemberek feladata az amerikai hadsereg nukleáris arzenáljának biztonsági karbantartása.

A Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) humanitárius segélyeket, járványellenes és éhínség felszámolására célzott pénzek, valamint civil szférát erősítő támogatások 85 százalékát megszüntetik, a hivatal a továbbiakban a Marco Rubio által irányított külügyminisztérium alá lett besorolva és céljai kizárólag az USA globális érdekeinek előremozdítását szolgálhatják. A USAID segélyek által megteremtett soft power, amellyel Washington politikai befolyásra tehetett szert a fegyveres konfliktusok vagy természeti katasztrófák sújtotta, gyakran ún. harmadik világhoz tartozó országokban, rövidesen elsorvadhat. A USAID megvonásával több magyar közhasznú civilszervezet is jelentős anyagi forrásoktól esik el. A magyar kormány aktív a kérdésben: László András kormánybiztos személyesen a hónap elején személyesen utazott el Washington DC-be Peter Marocco külföldi segélyekért felelős igazgatóhoz, aki 90 napos határidőt kapott a segélyek jogcímeinek felülvizsgálatára, a pénzeket a vizsgálat idejére befagyasztották. Ironikus, hogy korábban a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezetén belül működő a világszerte üldözött keresztények megsegítésére létrehozott Hungary Helps nevű kormányügynökség is kapott USAID forrásokból, ezt Magyar Levente parlamenti államtitkár cáfolta, holott 2019-ben a kormánypárti Magyar Nemzet is beszámolt a nagyreményű projekt indulásáról Azbej Trisztán államtitkár közreműködésével.

Trump és Musk együttműködés nem az égben, hanem a bankban köttetett: a milliárdos tech vállalkozó több mint 200 millió dollárral támogatta a Trump megválasztása mellett kampányoló America First Super PAC alapítvány, míg a The New York Times forrásai szerint jelezte szándékát, hogy további 100 milliót szeretne fektetni az elnök America First programját elősegítő szervezetek munkájába.

A plutokrácia nyilvánvaló megnyilvánulását az amerikai fogyasztók is érzékelik. A döntően demokrata szavazókból álló Kalifornia kertvárosaiban vagy a Washington DC-ben Georgetown diplomás felső-középosztálybeli polgárai között a Tesla elektromos autói a haladás helyett mára politikai kiábrándulást szimbolizálják és eladásra kínálják az elektromos meghajtású gépkocsikat. Népszerűek az olyan Teslákra ragasztott matrciák, mint az „Azelőtt vettem, hogy Elon megbolondult volna”.

A Musk ellenes tiltakozás radikálisabb formákat is öltött. Múlt hétfőn két vagyon elleni erőszakos eset miatt kellett kivonulnia a rendőrségnek. Massachusets államban egy 12 beállós Tesla Superchargert töltőállomást gyújtottak fel ismeretlenek, egy coloradói Tesla szalon falára pedig a NÁCI feliratot festette fel egy helyi lakos, Molotov koktélt dobtak egy Tesla autó alá, valamint rá is lőttek az egyik kirakatra, utalva ezzel Musk a Trump elnök beiktatási rendezvényén mutatott félreérthető „római köszöntésére.” Ennek hatására az ellenmozgás is beindult: kedden a Fehér Ház parkjában valóságos Tesla kereskedést rendezett be Musk, Donald Trump pedig elégedetten próbálta ki az egyes modelleket szolidaritása jeléül. A konzervatív Fox News hírcsatorna műsorvezetője, Sean Hannity is bejelentette, hogy egy Model S vásárlásával kiáll kritikák özönével szembenéző Musk és vállalkozása mellett.