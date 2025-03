Sárga csekk

Budapest Pride; NER;

2025-03-20 06:00:00 CET

Pontosan tudni lehet, hogy mi készül. A most elrajtolt kampányban a 98-as, polgári Magyarországot képviselő Fidesz néz szembe a 2026-os kleptokrata és putyinista Fidesszel: az előzetes várakozásokkal szemben a Tisza nagyon is megbontotta a Fidesz táborát, immáron negyedmillió volt Fidesz-szavazót vonzott be, akiknek nem opció a baloldal, alapvetően jobboldali érzelműek, ugyanakkor torkig vannak a gátlástalan lopkodással, hazudozással és az ország lassú, de ütemes lemorzsolódásával.

Ennek megfelelően az eltelt hetekben Magyar a vidéket járta, új szavazókat ugyanis elsősorban a vidéki közepes és kistelepülésekről tud toborozni. Nagyvárosban már kevesebb a dolga: a gátlástalan NER-erőpolitikának sikerült elérnie, hogy immáron a baloldal és a liberálisok tetemes része is az amúgy virtigli jobboldali Magyar Péterre szavazzon, mivel benne látják a lehetőséget, hogy megszabaduljanak a fékevesztett kétharmados hatalom fullasztásától. A NER a Pride betiltásával most azt akarja elérni, hogy Magyar álljon bele a tiltakozásba, és akkor hopp, győzelem, máris nem a vidéket érdeklő létkérdésekről, a drágulásról, az egészségügy és az oktatás, a közlekedés siralmas helyzetéről, a vidéket uraló narancsbárók rendszerének kilátástalanságáról van szó. Szónokoljon csak Magyar, mondjuk Zalaegerszegen, a genderkérdésről meg az alapjogokról! Mivel Magyar nem teszi meg nekik ezt a szívességet, a NER várhatóan tovább radikalizálódik. Keresni és találni fog olyan pontokat, ahová ütve a lehető legnagyobb fájdalmat tudja okozni a városi polgárságnak. Azt remélve, hogy egy pillanatban a Tisza kénytelen lesz reagálni valamit az íróasztal mögül hideg fejjel eltervezett, ám annál égbekiáltóbb és dühítőbb disznóságokra. Akár a Pride mellé áll, akár nem, a pártállam csak nyerhet: az egyik esetben a vidéki jobboldali szavazókat idegenítheti el, a másik esettől Orbánék azt remélik, hogy a városi polgárság fordul el a Tiszától.

Azonban ezek ugyanazok, akik az eltelt tizenöt évben az ijesztgetésből éltek. A legváltozatosabb eszközökkel hiszterizálták a polgárságot. A mostani nagy lelemény, hogy arcfelismerő programmal fogják beazonosítani Budapesten a Pri­de-on résztvevőket. Rettegjen csak a polgár, hogy lipótvárosi ujgur lesz belőle!

Nem árt hangsúlyozni: Magyarország nem Kína. És nem is Oroszország. Erősen kétséges, hogy a magyar rendőrségnek lenne erőforrása, pláne kedve sok ezer, ha nem tízezer Pride-vonuló azonosítgatására. Ahogy a NER téeszelnöke tizenöt év után sincs még kanyarban sem az első elnöki évében mindjárt több tízezer halottat követelő csecsen háborút elindító Putyinhoz képest.

A NER sajátja az adminisztratív szemétkedés.

Nyilván lesznek nagy garral bejelentett hatósági vizsgálatok civileknél, szuverenitásvédelem címén aktatáskás-válltöméses fontoskodás, a Pride-menetelők közül nyilván sokan kapnak majd szép sárga csekket, amiért egy zenés felvonuláson való részvételükkel veszélyeztették „a gyermekek lelki fejlődését”.

Be kell szépen fizetni, vagy inkább pereskedni velük mindhalálig. Oszt jó napot.