Nem a rövidített tanárképzés lesz a csodafegyver

2025-03-21 09:45:00 CET

A felvi.hu által közzétett adatok szerint a mostani általános felvételi eljárásban összesen 5261 fő jelentkezett első helyen a rövid ciklusú, vagyis két, három és négyféléves tanári mesterképzésekre, amelyekre olyanok aspirálhatnak, akiknek már van tanári vagy az adott szakterülettel megegyező végzettségük.

Az Orbán-kormány 2023-ban rövidített le négy félévről három félévre egyes tanári mesterképzéseket, mint például a matematikatanár, földrajztanár, biológiatanár. Rövidültek az alapképzésre épülő szakmai tanárképzések is, mint a mérnöktanár vagy közgazdásztanár. Ráadásul ezeken a képzéseken akkor is lehet állami ösztöndíjjal tanulni, ha valaki korábban már elhasználta a 12 államilag támogatott félévet. A döntés egyik oka lehetett, hogy továbbra is a közismereti tantárgyakat oktató pedagógusokból van a legnagyobb hiány a köznevelésben.

A felvi.hu adatai szerint a 2022-es tavaszi egyetemi felvételin még mintegy 2200-an jelentkeztek ilyen képzésekre, 2023-ban 3 ezren, 2024-ben viszont már több mint 5400-an. Idén a legtöbben (876 fő) az Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid ciklusú tanárképzéseire jelentkeztek első helyen. A 2022-ben bevezetett természettudomány-környezettan tanári szak mesterképzésére idén összesen 174-en jelentkeztek első helyen. Ezen a szakon olyanok is szerezhetnek tanári végzettséget, akiknek például biológus, fizikus, vegyész vagy csillagász diplomájuk van.

A rövid ciklusú tanárképzésekre jelentkezők és felvettek száma ugyanakkor nem fogja enyhíteni a tanárhiányt - véli a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Totyik Tamás lapunknak azt mondta, ezeket a mesterképzéseket javarészt olyan tanárok végzik el, akik már most is a pályán vannak. Hozzátette: az üdvözlendő, hogy a pedagógusok egy része továbbképzi magát.

Megírtuk: a tanárbéremelés ellenére idén mindössze 2226 fő jelentkezett első helyen az osztatlan, ötéves tanárképzésbe. Ők azok, akik a diploma megszerzése után pályakezdőként valamilyen szakos tantárgyat oktathatnának az általános és középiskolákban, ám a PSZ elnöke szerint ez a létszám még a nyugdíjba vonulók pótlására sem lesz elegendő. Pedig a kormányzat már korábban is változtatott a pedagógusképzésen: 2020-ban megszüntették a tanárszakra jelentkezők pályaalkalmassági vizsgáját, 2021-ben pedig hat évről öt évre csökkentették a középiskolai tanárok képzési idejét.

