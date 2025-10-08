Miközben az Orbán-kormány szerint biztosított a pedagógusok utánpótlása, 2024-ben csak kicsivel több mint 1300-an végeztek az ötéves tanárszakokon. A szakszervezet szerint a következő években is „áthidaló megoldásokra” lesz szükség a tanárhiány miatt.
Bár idén több mint 21 ezren jelentkeztek a pedagógusképzésbe, a felvételizők negyede nem most vág neki először a diploma megszerzésének – vette észre a Népszava.
Mindössze 1550-en kerültek be idén az ötéves tanárképzésbe, és még közöttük is alig vannak, akik természettudományi tárgyakat oktatnának.
Különösen a természettudományok esetében súlyos a helyzet.
A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) számításai szerint öt év múlva nyolcezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt, akiket két-háromezer pályakezdő tanár nem tud pótolni.
Az egyetemek helyett a kormány határozná meg, hogyan oktassák a pedagógusokat – derül ki egy rendeletmódosításból.
Hat helyett öt évig kell majd egyetemre járniuk a középiskolai tanárnak tanuló hallgatóknak - szúrta ki az Eduline a szerdai Magyar Közlönyben.
A lapunk birtokába került levelet az Oktatási Hivatal juttatta el az intézményvezetőkhöz.
Fábián István úgy véli, a kormány ezzel megint egy komoly problémát próbál elfedni. Interjú.
Legalábbis a Tanítanék Mozgalom szerint épp most omlik össze az oktatás.
