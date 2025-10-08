Játékokkal az oktatásért

Az IKEA, UNICEF és a Save the Children közös adományozó programjában összesen 10,1 millió euró gyűlt össze. A befolyt összegből Afrikában, Ázsiában és Európában, ezen belül 18 országban élő hátrányos helyzetű gyerekek oktatását támogatták. A vásárlók segítségével az Ikea Foundation "Puha játékok az oktatásért” kampány keretein belül az ünnepi időszak alatt minden eladott plüss és gyerekkönyv árából egy euróval támogathatta a Save the Children és az UNICEF oktatási projektjeit.