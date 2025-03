Benjamin Netanjahu;Gáza;illiberalizmus;

2025-03-21 06:00:00 CET

Alighogy elkezdődött az Egyesült Államokban a jogállam Trumpnak nem tetsző elemeinek kisöprése, teljes gőzzel beindult a tavaszi nagytakarítás az illiberális világban.

A Washingtonban felszállt fehér füsttől felbátorodó autokrata Vezérek élnek az ölükbe pottyant lehetőséggel, érzik, hogy ha nem most, akkor tényleg soha.

Moszkvában eddig is példás rend volt, a Kreml urát különben sem zavarta, mit szól döntéseihez a Fehér Ház, de azért az utolsó pókhálókat lesöprik. Putyin rezsimje a kedvező hátszelet kihasználva gyorsan meglépte azt is, ami korábban elképzelhetetlen lett volna – „nemkívánatosnak” minősített egy teljes európai pártcsaládot, a liberális ALDE-t, mert „következetesen részt vesz Oroszország bel- és külpolitikájának lejáratásában”.

A megroggyant tekintélyű Recep Tayyip Erdoğan, aki valamelyest még adott a látszatra, most megtette a végső lépést afelé, hogy őt is a diktátorok közé sorolja a demokratikus világ. Legfőbb politikai ellenfele, a közelgő elnökválasztás fő esélyese, az isztambuli polgármester letartóztatásával, a tüntetések betiltásával autokratából formálisan is diktátorrá vedlett át.

A legmesszebbre azonban Benjamin Netanjahu ment: ő nemcsak saját és hazája imidzsét áldozza fel, hanem emberéleteket is politikai céljai oltárán. Az izraeli kormányfőt csak a háború tartja tisztségben, így hát háborúzik. A rendkívüli állapot füstje alatt pedig megpróbál kitakarítani minden áttelelt, neki nem tetsző rovart, mindenkit, aki a jogállam felszámolásában útjába áll – védelmi minisztert, titkosszolgálati vezetőt, legfőbb ügyészt. Az ár nem számít, holott minden újabb izraeli bomba által meghalt palesztin, legyen az akár terrorista, akár civil, nemzedékekre konzerválja a közel-keleti gyűlöleten alapuló robbanásveszélyt. Minden, a háború újraindításával feláldozott izraeli túsz pedig a belső feszültséget mélyíti. A cél épp ez, hiszen békében folytatódna a kormányfő korrupciós pere, választás lenne, amin nem neki állna a zászló.

A magyar poloskairtás még nem kezdődött meg, de a nemzetközi illiberális elán idehaza sem ígér visszafogottságot.