Trump és Putyin

Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-03-21 06:00:00 CET

Trump népszerűsége többé-kevésbé rendben lenne, az NBC új felmérése szerinti 47 százalék számára egyáltalán nem alacsony. Az más kérdés, hogy a modern közvélemény-kutatások bevezetése óta egyetlenegy amerikai elnök állt így vagy ennél is rosszabbul két hónappal a beiktatása után: a 2017-es Donald Trump. Ami aggodalommal töltheti el, az inkább egy másik adat: Vlagyimir Putyinról csak a megkérdezett amerikaiak 3 százalékának van kedvező és 84 százaléknak kedvezőtlen véleménye. Magára Oroszországra is csak az amerikaiak 6 százaléka tekint szimpátiával.

Persze felmerülhetne, hogy mit bánja az amerikai elnök, mit gondolnak a hazai választópolgárok egy másik országról és annak vezetőjéről, de a helyzet nem ilyen egyszerű. Trump már első elnökségét megelőzően abba a gyanúba keveredett, hogy túlzott szimpátiával viseltetik Putyin iránt.

Amikor végül vizsgálat indult ellene, megállapítandó, hogy nem játszott-e össze a 2016-os választási kampányban az orosz titkosszolgálatokkal, egy pillanatra összeomlott és azt mondta, hogy ezzel vége is az elnökségének.

Aztán magához tért, és azóta is folyamatosan azt hajtogatja, hogy ez az állandó „Oroszország, Oroszország, Oroszország” emlegetés merő rágalom.

Most ellenben egy konkrét dilemma előtt áll, amit csakis magának köszönhet. Ha nem hencegett volna azzal, hogy 24 órán belül véget vet az orosz–ukrán háborúnak, sokkal szabadabban manőverezhetne. De az Ukrajnára gyakorolt egyoldalú nyomással és az oroszok iránti engedékenységével visszamenőleg bizonyítja, hogy mindig is Putyin kegyeit kereste. Az amerikaiak 55 százaléka szerint rosszul kezeli a háborút. Szinte ugyanennyien a gazdaságpolitikájával is elégedetlenek, ráadásul Elon Musk is koloncként húzza le. Valahol hamarosan változtatásra kényszerül, s a legkönnyebb döntés alighanem Ukrajna további támogatása lenne.