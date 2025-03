Donald Trump megszüntette az amerikai oktatási minisztériumot

oktatás;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-03-21 07:15:00 CET

Az Egyesült Államok szövetségi oktatási minisztériumának megszüntetéséről írt alá elnöki rendelet Donald Trump csütörtökön, ezzel az egyes államok hatáskörébe utalta az oktatás irányítását.

Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános ceremónián látta el kézjegyével a rendelkezést. Az aláírást megelőzően az MTI szerint elmondta, hogy a lépéssel megkezdődik a szövetségi minisztérium (Department of Education) megszüntetése. Az intézmény működésének teljes kivezetéséhez a Kongresszus jóváhagyására is szükség van. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az oktatásügy visszakerül oda, ahova tartozik, azaz az államok hatáskörébe, és a lépést józan ész vezérelte intézkedésnek nevezte.

Az elnök a részleteket illetően kiemelte, hogy megmaradnak a minisztérium általa hasznosnak ítélt funkciói. Ide sorolta a hátrányos anyagi helyzetű fiatalokat támogató ösztöndíjakat (Pell Grants), a felzárkóztató támogatásokat, valamint a fogyatékossággal élő, és különleges igényű fiatalok számára rendelkezésre álló forrásokat, amelyek elosztása a jövőben is marad a szövetségi kormányzat hatáskörében. Donald Trump szerint az oktatásra fordított összeg a lépéssel megfeleződhet, annak minősége pedig javulni fog.

Az eseményen részt vett több republikánus irányítású állam kormányzója, szülői szervezetek képviselői is, valamint a Donald Trump elnök által a minisztérium működésének lezárásával megbízott Linda McMahon miniszter. A CNN szerint az aláíráshoz az amerikai elnök teátrálisan maga köré ültetett egy csapat kisiskolást is, akik az erre a célra lepakolt padokban foglaltak helyet, az aláírásokkor pedig a gyerekek is feltartották a mappájukat, miként azt Trump szokta tenni.

A Fehér Ház által a ceremóniát megelőzően kiadott közlemény szerint az 1979-ben, Jimmy Carter elnöki rendeletével létrehozott szövetségi minisztérium az elmúlt mintegy 46 évben 3 ezer milliárd dollárt használt fel, és miközben az egy diákra fordított támogatás csaknem két és félszeresére emelkedett (245 százalékkal bővült), addig a diákok teljesítménye visszaesett.

Az elnöki hivatal összegzésében többi között az áll, hogy a 13 éves diákok matematikai és olvasási képességei több évtizedes mélyponton vannak, az amerikai gyerekek matematikai tudásszintje pedig az OECD 37 országa között a 29. helyre elegendő.