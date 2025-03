Zseblexikon A-tól V-ig

Zseblexikon;

2025-03-21 06:00:00 CET

ALBERT. 1. A talán valaha volt legnagyobb, mindenesetre az egyetlen aranylabdás magyar labdarúgó. 2. Keksz 3. Viktória brit királynő férje. ALFÖLDI RÓBERT. Senki sem von magára nagyobb gyűlöletet, mint az a tehetség, aki nem üvölt együtt a farkasokkal. Alföldi nagyon tehetséges, nagyon nem üvölt együtt, nagyon gyűlölik. ANDRASSEW. Szív + erő + lélek + becsület + toll. Közelmúlt időben.

Ma a szervezett szurkolók nem a „B középen”, hanem a kapu mögött tartózkodva cigányoznak és trianonoznak, de a publicisták megszokásból „B középnek” nevezik őket – s főképp a szurkolói kemény magot mintázó szélsőjobbos tüntetőket.

ELVIRA. A netes vasúti menetrendi információ korábbi női neve. Rendre elérhetetlen csatlakozásokat javasol. HOLDKÓROS. A sumér–magyar vagy az etruszk–magyar rokonság híve. Szerinte a magyarok a Siriusról jöttek. Oltásellenes. Olyan ember, aki a racionális, tudományos állításokat szkepszissel, az irracionális és áltudományos gondolatokat hittel és lelkesedéssel fogadja. Az összeesküvés-elméletek ideális fogyasztója. A politikában szélsőjobbra szavaz.

ANTISZEMITIZMUS. 1. A kereszténység Ödipusz-komplexusos viszonya, apagyűlölete a zsidósággal szemben. 2. Az idióták szocializmusa. 3. „Kutyát és macskát beengedünk a lakásba. Tehenet és antiszemitát nem.”

ARANYCSAPAT. Labdarúgócsapat, melynek sikereiben a játékosok briliáns tehetsége mellett szorgalom, önbizalom és politikai kivételezettség is szerepet játszott. Vigyázat, pusztán politikai kivételezéssel nem lehet aranycsapatot teremteni.

B KÖZÉP. Valaha a stadionokban az „A” oldalon voltak az ülő- és a „B” oldalon az állóhelyek. A „B” oldalon a felező vonalnál helyezkedett el a szurkolói kemény mag.

NEM ÉRTI. Senki sem tud úgy nem érteni, mint egy kézilabdázó. Ha ellenfelét torkon üti, mezét megrángatja, cselgáncsmozdulattal földre penderíti és két percre kiállítják. Leolvasható a szájáról: „nem volt semmi”; vagy arcáról a kínos mosoly: ez nevetséges, hogy őt kiállították. Csak politikus tud úgy nem érteni, mint egy kézilabdázó. Ha kiderül valami, ami nem törvénytelen, csak erkölcstelen, a politikus nem érti, mi a baj.

THAIFÖLD. Több mint ötven másik ország után itt is bevezették a törvényes melegházasságot. Ha örömet szerezhetünk emberek egy csoportjának úgy, hogy közben másoknak nem ártunk, akkor azt a lépést meg kell tenni, az örömöt meg kell nekik szerezni. Ehhez persze belátó és önzetlen, röviden jó emberek kellenek.

VISZONYLAGOS. A Nemzeti Együttműködés Rendszerének bármelyik éve szabadabb és demokratikusabb, mint a Kádár-korszak bármelyik éve. Csakhogy. A Kádár-korban idegen katonai megszállás, most függetlenség. Akkor tendenciájában növekvő szabadság, most csökkenő. Akkor a térség „bezzeg-országa”, most fekete báránya. Mert akkor a legtöbbet hozta ki a mostoha geopolitikai helyzetből. Most a legkevesebbet – amit jól mutat, hogy a NER alatt Lettország, Litvánia és Románia is megelőzött bennünket.

