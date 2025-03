„A fáradtan hazainduló munkás közelebb van Istenhez, mint gondolnánk”

informatikus;karrier;asztalosműhely;mindfulness;

2025-03-23 11:47:00 CET

Érkezésünkkor Tibor épp megrakja a tüzet a kályhában, maradék faanyagból. Ez a fa vagy eltüzelve a levegőbe jut, vagy hulladékként a földben végzi, válaszolja meg dilemmánkat. Így legalább meleget ad a műhelynek, melyben a frissen vágott fa és forgács kellemes illata érződik, noha fő alapanyaguk a laminált bútorlap. Ritka már a megrendelő, aki tömör fából készíttet bútort, hiszen a fenyődeszkának, mely még az oldalán viseli a háncsot, százezer forintos nagyságrendű a négyzetméterára.

– Akinek a pénz a fő szempont, az IKEA-t választja, aki egyedi bútort szeretne, asztaloshoz fordul – vázolja Tibor, miközben árnyékként követjük a műhelyben. Ami nem feltétlen egyszerű, ha valaki nem ismeri a koreográfiát, és rendre nekiütközik valaminek, akár egy flippergolyó.

Leteszi elénk a három leggyakrabban használt szerszámát, úgymint snitzer, ipari Rotring (a modern asztalosceruza) és a speciális mérőszalag, melynek számai felülről is olvashatók, így mutatja azt is, amit belülről kell mérni. A pneumatikus kapcsozógéphez rögzíti a nagy nyomású levegőt pumpáló csövet, és erőteljes durranásokkal kezdi is a fiók pereméhez rögzíteni az alját.

– Az asztalos mindig kétszer mér, és egyszer vág – mondja fel az aranyszabályt.

– Még mindig jobb, mint fordítva – ugratjuk kibicként.

– Az a jó ebben a munkában, hogy nagyon meditatív. Ez egy ingerszegény környezet, általában csak egy dologra kell figyelni, kivéve, ha csapatban dolgozunk, mert akkor meg a csapatmunka szépségeit lehet élvezni – mosolyodik el újra.

A karrierváltás negyven fölött azonban nem volt egyszerű. Tibor értelmiségi családban nőtt fel, informatikát tanult az egyetemen. Később rájött, nem akar egész nap „agyalással dolgozni”, mert az hátráltatná a lelki fejlődésben. Aztán recepciós volt sok évig, remélve, hogy ott lehetősége nyílik munka közben is az elmélkedésre, csakhogy ott meg túl sok volt az inger, könnyen elterelődött a figyelme.

– Átestem a ló túloldalára, miután nem volt sok tennivalóm, sajnos elkanászodtam. Ültem a számítógép előtt, egész nap csak cseteltem meg YouTube-videókat néztem, miközben folyamatos volt a jövés-menés körülöttem. Az asztalosmunkában azt is szeretem, hogy itt kiegyensúlyozottan kell használni mindhárom részemet: a testet, a lelket és az elmét. Vagy amikor egész nap csak csiszolok, olyankor a tapintást kell sokat használni. Csiszolok, utána végigsimítom a tenyeremmel, ellenőrzöm a felületet, ez is a tudatos jelenlét gyakorlása.

– Mi sarkallt végül a döntésre, hogy inkább légy boldog asztalos, mint boldogtalan irodista? – tudakoljuk.

– Én ott is boldog voltam, legalábbis azt hittem magamról. Utólag ráébredtem, hogy a középszerűség poklába kerültem. Ha sokáig van a komfortzónán belül az ember, ellaposodik az érzékelése.

Ott például sokat kellett beszélgetnem, itt minden mást kell csinálnom, csak azt nem. Itt figyelni kell. Amikor együtt mozgunk csapatban a kollégákkal, az pedig olyan mint egy tánc, ritmusban kell lenni a többiekkel. Egy irodista aligha tapasztalhatja meg ennek a szépségeit.

Odavezet minket a hatalmas körfűrészhez, amely elmondása szerint az abszolút „mindfulness-gép”.

– Amikor ezzel dolgozol, mindig ennek kell lenni a figyelmed középpontjában, meg a végtagjaidnak, minden más elhanyagolható. Itt nem lehet filozofálgatni. Nálunk minden kollégának megvan amúgy minden végtagja. Ami annak is köszönhető, hogy a főnökünk nagyon rendszerető. Fontos a rendezettség, mert ha elöl vannak a dolgok, könnyen elterelődik a figyelem, nehezebb koncentrálni. A munkafolyamat része a stackelés is, mint itt az egymásra rakott fiókok, így minden átlátható. Az asztalosság művészeti része pedig ott kezdődik, ha az ember elmegy a fűrésztelepre, és ott kiválogatja a megfelelő fát. Ez a lucfenyő, amit itt láttok, még a legolcsóbb, a bükkfának már csillagászati ára van – jegyzi meg Tibor, de nem merjük tovább elvonni a figyelmét, amikor beindítja a körfűrészt, hivatalos nevén lapszabászgépet.