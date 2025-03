Maruzsa Zoltán: A lengyel-magyar barátság mélyen gyökerezik a néplélekben

Kaposvár;lengyel-magyar barátság;Maruzsa Zoltán;

2025-03-21 16:09:00 CET

A lengyel-magyar történelmi barátság kipróbált, létező barátság, és mélyen gyökerezik a lengyel és magyar néplélekben - mondta Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium közoktatásért felelős államtitkára pénteken Kaposváron, a Lengyelország-Magyarország - egy barátság története című középiskolai tanulmányi verseny döntőjének megnyitóján az MTI szerint.

Maruzsa Zoltán a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban rendezett eseményen megjegyezte, azt „észlelték”, hogy ebben a barátságban a nagypolitika „néha okoz egy-két repedést”. „A jó építész látja, hogy egy várfalon repedés van, betapasztja, hogy a kis repedésből ne legyen nagyobb, és közös várfalunk stabilan álljon” - tette hozzá.

Az észlelték, a néha és a repedés kifejezések elég szolidnak tekinthetők, a jó építész személye pedig rejtélyes annak ismeretében, hogy a történelmi lengyel-magyar barátságot speciel épp az Orbán-kormány kezdte szétverni az elmúlt években. Lengyelországban ugyanis épp történelmi okokból nagyjából általánosnak mondható az Oroszországgal szembeni jelentős távolságtartás, ennek megfelelően az Orbán-kormány oroszbarát politikája az ukrajnai háború alatt már az előző, Fidesz-barátnak mondható Morawiecki-kormány idején is jókora éket vert a két ország közé. Amikor pedig 2023-ban a lengyelek kormányt váltottak, a helyzet csak tovább romlott. Jelenleg a Magyarország és Lengyelország mellett Csehországot és Szlovákiát tömörítő V4-es szövetség gyakorlatilag romokban hever, az Orbán-kabinet pedig minden korábbinál súlyosabb mélypontra lökte a két ország viszonyát, amikor az európai elfogatóparancsot megszegve politikai menedékjogot adott a 11-féle korrupciós vádpont alapján körözött Marcin Romanowski korábbi igazságügyi miniszterhelyettesnek. Az Orbán-kormány ezek után némi cinizmussal rendszeresen a lengyel jogállamiság iránt hangoztatja aggodalmait, és egészen kicsinyes sértegetésekre is sor került, például amikor Szijjártó Péter alig tíz napja „a legelvetemültebb, legagresszívabb” háborúpárti politikusnak titulálta Radosław Sikorski lengyel külügyminisztert.

Ebben a helyzetben kellett Maruzsa Zoltánnak valami értékelhetőt mondania a lengyel-magyar viszonyról a március 23-án szokásos lengyel-magyar barátság napja alkalmából. Mint mondta, a történelmi vetélkedő Lengyelországban komoly siker, jelentős érdeklődés kíséri, ezért is döntöttek úgy, hogy a lengyelországival párhuzamosan Magyarországon is elindítják a versenyt. Kitért arra is, hogy az esemény történelmi kontextusba kerül majd, hiszen a március 23-i lengyel-magyar barátság napja alkalmából Magyarországra érkezett Andzrej Duda lengyel és Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök is ellátogat a vetélkedőre.

A versenyt Lengyelországban a varsói Wacław Felczak Intézet negyedszer rendezi meg, ehhez kapcsolódott az Oktatási Hivatal által első alkalommal meghirdetett magyarországi vetélkedő. Az intézet honlapján azt írták, a vetélkedőt e két európai nemzet közötti barátság és testvériség tiszteletére rendezik meg, ebben a tanévben a téma a lengyel és a magyar állam kezdeteitől 1138-ig tartó időszak. A versenyre Magyarországon 1270, 10-12. évfolyamos középiskolai diák jelentkezett, közülük két online forduló után húszan jutottak a kaposvári döntőbe.