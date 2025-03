Donald Tusk: Orbán Viktor az európai érdekek árulója vagy egy hasznos idióta

EU;Lengyelország;Orbán Viktor;Donald Tusk;fegyverkezés;katonai kiképzés;orosz-ukrán háború;

2025-03-07 17:04:00 CET

Élesen bírálta Orbán Viktort lengyel kollégája, Donald Tusk, miután a magyar miniszterelnök megvétózta Ukrajna katonai támogatását a csütörtöki rendkívüli EU-csúcson – idézte a Lengyelország miniszterelnökének nyilatkozatát a The Guardian. Magyarország vezetője, ahogy arról mi is beszámoltunk, az Európai Tanács ülésén csak a kontinens védelméről szóló megállapodást volt hajlandó aláírni, így az több mint három éve orosz agresszió alatt álló országnak nyújtandó uniós segítségről szóló dokumentumot csak önálló függelékként lehet kiadni.

Vlagyimir Putyin elnök Oroszországa az európai érdekek árulóit, másként a hasznos idiótákat használja fel arra, hogy megosztottságot keltsen a Nyugat országai között – bírálta Orbánt Tusk, aki arról is beszélt, hogy nem szívesen lett volna csütörtök este Orbán Viktor helyében. Kitért arra is, hogy bár Robert Fico szlovák miniszterelnök (korábban nem is titkolta oroszpártiságát), a tanácskozáson meg sem szólalt, de végül kiállt Ukrajna katonai támogatásának a folytatásáért.

A történész végzettségű Donald Tusk a görög történelem leghírhedtebb árulójaként ismert Ephialtész példáját hozta fel az orbáni magatartás bemutatására. Ephialtész Krisztus előtt 480-ban elárulta hazáját, amikor Xerxész perzsa királynak – jutalom fejében – elárulta azt a titkos hegyi utat, amelyen a perzsa hadsereg megkerülhette a görög védelmet a Thermopülai-szorosnál.

Végül azok is megvetették Ephialtészt, akik felbérelték, és azok is, akiket elárult

– idézte fel a találó esetet Donald Tusk.

A lengyel kormányfő említést tett arról is, hogy mit tervez saját hazájában, így felvetette Lengyelország kilépését a kazettás lőszerek használatáról szóló dublini, valamint a gyalogsági aknák alkalmazásáról szóló ottawai egyezményből, hogy ezzel is növelje Lengyelország védekezési képességét. Hozzátette, a varsói kormány tervei szerint minden felnőtt lengyel férfinak katonai alapkiképzést kellene kapnia.