Ablaktalan szobában kellett élnie, a fürdőbe sem mehetett ki - Brutálisan sanyargatta örökbefogadott fiúkat a Baranyában élő finn házaspár

fogvatartott;nevelőszülők;Geresdlak;

2025-03-21 19:33:00 CET

A Pécsi Törvényszék adott ki sajtóközleményt a finn pár örökbe fogadott gyermekének drámai történetéről. A finn házaspár és 15 éves fiúk 2022-ben települtek egy baranyai faluba, és ott be is jelentkeztek mind a hárman. A családnak volt egy 11 éves nevelt fia is, akit Kínába utazva fogadtak örökbe öt évvel korábban, őt azonban senki sem láthatta a faluban, s róla a hatóságoknak sem volt tudomása. A pár saját gyermeke megtanult magyarul, és iskolába íratták, a nevelt fiú viszont nem járhatott iskolába, bezárták őt a ház egyik ablaktalan helységébe, ahol még a villanyt sem kapcsolhatta fel. A fiú nem étkezhetett az őt „befogadó” családdal, s a fürdőszobát sem használhatta, ezért állandóan pelenkát viselt, amit nevelőszülei naponta egyszer cseréltek.

Fürdetni hetente egyszer szokták, olyankor az udvaron hideg vizes slaggal lelocsolták. Ezt tették vele télen is.

A fiú 2024. júliusban egy, a kijutását gátló szekrény hátfalának kifeszítésével kétszer is megszökött a házból. Először megtalálták őt fogvatartói, másodjára azonban nem, ezért bejelentették az eltűnését. A keresésére induló csapat egy elhagyott épület bokrai alatt találta meg a fút, és akkor tudta meg a külvilág, hogy a finn házaspárnak van egy örökbe fogadott gyermeke, akinek embertelen sors jutott.

A gyámhatóság a fiút elvette a szülőktől, a rendőrség pedig vizsgálatot indított az ügyben.

A nyomozás során az igazságügyi pszichológus szakértő megállapította, hogy a gyermek korához képest szellemi és érzelmi téren rendkívüli elmaradott, s fejlődése szempontjából vissza nem fordítható, súlyos veszélyeztetettségi állapotba került. A rendőrség a finn házaspárt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével gyanúsítja. Az ügyészség március 20-án kezdeményezte a házaspár letartóztatását, mivel tartani lehet attól, hogy a külföldi állampolgárságú gyanúsítottak megszöknek és elrejtőznek, hisz tettükért akár 12 év börtönnel is sújthatók. A bíróság ezt mérlegelve elrendelte a pár bűnügyi felügyeletét, így nem hagyhatják el lakhelyük közigazgatási határát. Az ügyészség fellebbezett, mert továbbra is indokoltnak látják a gyanúsítottak letartóztatását.

Megkérdeztük a nyomozásról a Baranya Vármegyei Főügyészség szóvivőjét, Kutas Tamást, aki elmondta: a gyanúsítottak először azt vallották, hogy a gyermeket azért őrizték a leírt módon, mert gyengeelméjű és nem szobatiszta. Ám az állítólagos gyengeelméjűségről nem tudtak orvosi szakvéleményt adni, így elképzelhető, hogy a fiú a bezártság, a nevelőszülők kegyetlen magatartása, illetve a szellemi élmények teljes hiánya miatt volt megtalálásakor egy 3-4 éves gyermek szellemi szintjén. Később a gyanúsítottak nem tettek vallomást, így nem adtak magyarázatot nevelt fiúk sanyargatásának okára és céljára.

A bíróság közleménye nem nevezte meg a települést, ahol a finn pár él, ám mivel Geresdlakon az elmúlt harminc évben 25 finn család vásárolt magának házat, sejthető volt, hogy ebben a faluban történt a megmagyarázhatatlan bűncselekmény. Ezt a gőzgombóc fesztiváljáról elhíresült, 700 lelkes falu általunk kérdezett lakói is megerősítették. Mint elmondták, sejtelmük sem volt arról, hogy a finn párnak van egy nevelt gyermeke is. A két gyanúsított senkivel sincs közvetlen viszonyban Geresdlakon, még az idetelepült finnekkel sem, akik egyébként nagyszerűen beilleszkednek a falu életébe. A gyanúsítottak a bűntény kiderülése után sem magyarázkodtak senkinek, a helybéliek pedig nem is próbálták megkérdezni őket a történtekről. Egyébként a pár megvásárolt több elöregedett szőlőt, s azokat megújítva és művelve bort termelnek. Gazdaságuk jól felszerelt, borászatukba korszerű gépeket és palackozót vettek. A házaspár fia Villányba jár iskolába, és jó viszonyban van geresdlaki kortársaival, de ő se beszélt soha a kínai „testvéréről”.

A geresdlakiak úgy tudják, a kínai fiú egy komlói gyermekotthonban lakik és speciális iskolába jár. Hogy az elmúlt fél évben le tudta-e dolgozni lemaradása egy részét, arról a helybélieknek nincs információja. A geresdlakiak úgy tudják, hogy a fiú semmiképp sem akar visszatérni örökbefogadóihoz, és nem akar új nevelőszülőket sem.