Magyar Péter válaszolt, hatvanpusztai pánikszobáról, családi freskóról és a saját lábán álló lányáról kezdte el faggatni Orbán Viktort

2025-03-22 16:02:00 CET

„Elnök úr, hallom ideges lettél a zebrák meg a családi freskó miatt és azt üzented, hogy ez még viccnek is rossz. Valóban, viccnek elég durva lenne” – folytatta, majd részletezte újabb a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) reakciójára adott posztjában Magyar Péter, személyesen Orbán Viktornak, tegeződve címezve észrevételeit, és kérdéseit Hatvanpusztának a közvéleményt igencsak érdeklő rejtélyeiről. „Örülök, hogy nem azt mondtad, hogy nem igaz és már azzal sem jöttél, hogy nem a tietek a 13 milliárdból felhúzott uradalmi birtok. Eddig is elég nevetséges volt az az érvelés, hogy a kedves 85 éves papa építette magának ezt a pár ezer négyzetméteres dácsát” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

„A zebrák egyébként ott vannak, videó is van róluk (remélem nem vertek át benneteket, és nem csak lovakra festettek csíkokat). Tudom, hogy a birtok gázszerelőjének a nevén vannak, de azért még harapnak, szóval csak óvatosan! A családi freskót könnyű lenne cáfolni, csak be kell engedni a sajtót és tartani egy tárlatvezetést (legfeljebb addig lemeszelitek, mint a komcsik a szentképeket). Nem is értem miért nem vagy büszke az uradalmi birtokra: kazettás mennyezetes könyvtárszoba, elmélkedő sétány, medencék, tavak, kis erdő, több száz hektáros birtok, három óriási hűtőterem (nyilván a mamának, amikor összeüti két főre a lecsót). A pánikszoba is a szülőknek készült?” – vetette fel a titokzatos kúria körül gyülekező kérdések egyikét.

„Az ellenzéki vezető szerint a 20-25 éves, harmincmilliós fákat egyébként könnyű ellenőrizni, csak össze kell vetni az építkezés alatt készült képeket és a mostaniakkal. – Vagy nálatok két év alatt a fák is az égig nőnek? Tényleg visszabontattad a pálmaházat, mert elsőre kicsinek találtad? Ha a kedves papa lakik ott, akkor miért Anikó irányítja a kertészeket és miért mesélt olyan szenvedélyesen a veteményeskertről? Szoktátok használni a letakart páncélos járműveket ebéd után? Aztán tavaszi nagytakarítás volt-e már?” – sorjázta az újabb és újabb talányokat.

Magyar Péter felvetett egy bónuszkérdést is, amelynek pikantériája, hogy még mint Varga Judit volt igazságügyi miniszter férje, független jelöltként már 2019-ben politikai szerepet vállalt volna. – Ha már kitervelted, hogy hozzam nyilvánosságra, hogy 13 éve van egy üres telkem Balatonhenyén – utalt a Tisza Párt elnökére szabott EP-képviselői vagyonnyilatkozatot Magyarországon előíró törvényjavaslatra –, újabb kérdéseket szegezett Orbán Viktornak: „Igaz az, amit a falubeliek gondolnak, hogy az a több ezer négyzetméteres kúria, amelyet 3-4 milliárd forintért felhúztak, az a saját lábán álló lányodé? Tudod, az az épület, ami miatt kivágták a fél domboldalt, módosították a helyi szabályokat, elterelték a kéktúra ösvény nyomvonalát és amiért nem akartátok, hogy induljak polgármesternek a faluban? De tényleg elnök úr, mit esznek a zebrák? Kijön a hónap végén a zab?”