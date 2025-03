Utazási korlátozásokat és gyülekezési tilalmat vezettek be Törökországban, az őrizetbe vett isztambuli polgármester híveit könnygázzal oszlatták

bíróság;polgármester;tüntetés;meghallgatás;Isztambul;tilalom;gyülekezés;Ekrem Imamoglu;

2025-03-22 23:03:00 CET

Március 26-ig meghosszabbította a szerda óta érvényben lévő gyülekezési tilalmat és újabb beutazási korlátozásokat rendelt el a Davut Gül vezette isztambuli kormányzóság a városi polgármester Ekrem Imamoglu őrizetbe vételét követő tüntetéshullám miatt. Az erről szóló bejelentés szerint azok a személyek, akikről feltételezhető, hogy tüntetésekre tartanak, nem léphetnek be a városba. A polgármester több tízezer híve tüntetett immár negyedik napja Törökország több városában. Ali Yerlikaya belügyminiszter közlése szerint a demonstrációkon péntek este és szombat reggel 343 embert vett őrizetbe kilenc városban, így Isztambulban, Izmirben, Ankarában, Edirnében, Canakkalében, Adanában és Antalyában is.

Ekrem Imamoglut szombaton vitték először bírósági meghallgatásra, amely öt órán át tartott. Az épület előtt – derül ki a Reuters híréből – az 54 éves isztambuli polgármester több ezer híve kezdett tüntetni, ugyanúgy, ahogyan a városháza előtt is. Utóbbi helyszínen a kivezényelt rohamrendőrök egy idő könnygázzal és paprikaspray-vel oszlatták a tömeget. Erőszakba torkollottak a tüntetések Izmirben és Ankarában is, ahol a tiltakozók ellen vízágyúkat is bevetettek.

A korrupció és terrorizmus támogatásának a gyanújával szerdán őrizetbe vett Ekrem Imamoglu legkevesebb 70 kérdést kapott a bírósági meghallgatásán: minden ellene felhozott vádat tagadott és azt ígérte, panaszt tesz az ellen indított eljárás felbujtói ellen. Őt tartják a Recep Tayyip Erdogan elnök fő riválisának, vezeti is a népszerűségi listákat az államfő előtt, és figyelemre méltó, hogy mindössze négy nappal azelőtt sújtottak le rá, hogy a a vasárnapi előválasztáson jelöltek volna a 2028-ra tervezett elnökválasztásra. 2028 csak a hivatalos dátum, ha Recep Tayyip Erdogan úgy dönt, hogy ha törvény szerint neki járó két ciklus után újra elnök akar lenni, akkor kiírhat egy előrehozott elnökválasztást vagy megváltoztathatja az alkotmányt a harmadik államfői mandátuma érdekében.

A bíróság Ekrem Imamoglu meghallgatása után arról dönt, hogy a 16 milliós Isztambul polgármesterét szabadon bocsátják-e vagy börtönbe zárják. Ez vasárnap kora reggelre dől el.

Az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) a leendő elnök elleni puccskísérletnek nevezte a főpolgármester elleni hatósági fellépést.