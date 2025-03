Máig kísért a Covid emléke az Egyesült Királyságban

tragédia;Boris Johnson;Temze;COVID-19;

2025-03-22 09:15:00 CET

Nem múlt el nyomtalanul a szigetországban a pandémia kitörése két héttel ezelőtti, illetve az akkori kormányfő, Boris Johnson által kihirdetett első országos karantén március 23-i ötéves évfordulója. A torykhoz hasonlóan az új munkáspárti kormány is hivatalossá tette a Covid-19 emléknapot, mely jó alkalmat adott a közösségek számára, hogy együtt gondoljanak vissza elvesztett szeretteikre, de reflektálhassanak a járvány hatására és kifejezzék tiszteletüket mindenekelőtt a saját testi épségüket is kockáztató egészségügyi dolgozók és gondozók előtt is, akik a legtöbbet tették azokban a minden előzményt nélkülöző napokban. Ahogy a legkülönbözőbb eseményekből összeállt megemlékezés-sorozatot szervező bizottság elnöke, Baroness Morgan of Cotes, "egyszerű" Nicky Morganként a tory kormányzás oktatási, nő- és egyenlőségügyi minisztere fogalmazott, Helyes, hogy időt szánunk arra, hogy emlékezzünk a COVID-19 világjárványra, elgondolkodjunk a történteken, emlékezzünk azokra, akiknek az életét oly sokféleképpen befolyásolta, és tisztelegjünk azok előtt, akik életüket vesztették. A legjelentősebb megemlékezésre London belvárosában, a Temze partján kialakított Nemzeti Covid Emlékfal előtt került sor, ahol 3000 áldozat fényképe jelképezi az Egyesült Királyság e szám százszorosát kitevő emberveszteségét.

A lockdown kevés pozitív emléke közül kiemelkedik az az időszak, amikor csütörtökönként este 8 órakor az emberek kimentek a kapujuk elé és igazi lelki közösséget alkotva tapsolták meg az NHS egészségbiztosító önfeláldozó fáradozásait. Az emléknapon ugyanebben az időben ismét ezt tették: gyertyagyújtással, virágokkal emlékeztek a járvány hőseire.

A jubileum kapcsán a YouGov közvélemény-kutató intézet átfogó felmérésben kereste a válaszokat arra, hogyan vélekednek a britek a konzervatív kormányzás akkori válságkezeléséről Míg a többség, 56 százalék elítéli a Johnson-kormány Coviddal kapcsolatos tevékenységét, megoszlanak a nézetek arról, mi volt ezzel a legfőbb gond. Engedékenyebbeknek bizonyultak a tory válaszolók, akiknek 70 százaléka elégedett volt a Downing Street 10.-ben rendezett törvénysértő partik miatt megbukott Boris Johnsonnal. Utólag megértőbbek az emberek az olyan vitatott témákban, mint a magas kockázatú országokból beutazók számára előírt 14 napos karantén, az arcmaszk nyilvános helyeken való kötelező viselése, vagy a későbbi miniszterelnök, akkor még pénzügyminiszter, Rishi Sunak által bevezetett fizetéskiegészítési támogatás. Mindegyik politikai döntés 70 százaléknál magasabb támogatottságot élvez. Mig utólag sokan kérdőjelezik meg, vajon helyes volt- e az iskolák bezárása, a lakosság kétharmada szerint ezt kellett tenni alap-, közép- és felsőfokon egyaránt.

Mindeközben rendületlenül, bár lankadó közfigyelem mellett zajlik a még Boris Johnson által 2021 májusában egy 2022 tavaszi kezdés ígéretével meghirdetett nyilvános vizsgálat, melyre végül 2023 júniusáig, Rishi Sunak kormányzásáig kellett várni. A végső verdikt csak 2026-ban esedékes. A felsőház független tagja, korábbi bíró, Baroness (Heather) Hallett által vezetett áttekintés különféle kérdéseket dolgoz fel. Most érkezett el az ötödik témához, a pandémia és a közbeszerzés (védőruhák, arcmaszkok, oltási program) viszonyához. Már az első, múlt nyári részértékelés kíméletlenül kimondta: az Egyesült Királyság rendkívül rosszul volt felkészülve egy katasztrofális rendkívüli esetre, különösen egy koronavírus járványra Soha többé nem szabad megengedni, hogy egy betegség ilyen sok halálesethez és szenvedéshez vezessen.

Múlt héten a Covid-éra nőügybe belebukott egészségügyi minisztere, Matt Hancock állta az ügyvédek kérdéseinek pergőtüzét, melyet végül naívnak, ellenségesnek és nem megfelelőnek" minősített. Ellentétben a jogászokkal, Hancockot egyáltalán nem lepte meg, amikor elkészült a személyi védőfelszerelések politikai kapcsolatokkal rendelkező beszállítóinak VIP listája, amit "bevett gyakorlatnak" tartott. Az amúgy is arrogáns, de összesen ötödik meghallgatását nehezen viselő volt politikus nemtetszésének adott hangot, amiért most tudósok, szakértők bírálják az országos hiány miatt a kormányra nehezedő nyomás alatt elindított rendszert. Emlékeztetett rá, milyen intenzív küzdelem folyt életek megmentéséért, bár döntéshozók ettől függetlenül alaposan megvizsgálták az ajánlatokat. Mint most kiderült, kínai kapcsolatai révén Sára, York hercegnéje már a kezdet kezdetén felajánlotta segítségét. A rossz hangulatú ülés végeztével Hallett megjegyezte, hogy Hancock nem az első és nem is az utolsó tanú, aki úgy érzi, a vizsgálat legfőbb célja egyes emberek bírálata.

Frissen napvilágra került információk szerint a Covid-vizsgálat, ami végeredményben az Egyesült Királyság legköltségesebb, napi 200 ezer fontot (95 millió forintot) felemésztő nyilvános vizsgálatának fog bizonyulni, nagyon is vigyáz saját hírnevére. Eredetileg 275 ezer fontért (130,5 millió forint) rendelt meg egy közvélemény-kutatást az Ipsostól. A felméréseket a szerződés értelmében havonta, a világhálón és telefonon feltett kérdések révén végezték. A kutatás gyakoriságát a felére csökkentve a szerződés értékét mára 180 ezer fontra sikerült csökkenteni. Összehasonlításként: a britnél sokkal sikeresebb svéd lezárásokról készült áttekintés nyolc hónap alatt készült el.