Orbán Viktor álma a világbajnoki döntő, de a magyar futball nagy eredményének eddig azt tartja, hogy a magyar gyerekek 2022-ben kifütyülték a térdelő angolokat

labdarúgás;Orbán Viktor;magyar labdarúgó-válogatott;

2025-03-23 20:32:00 CET

Sűrűn érkeztek a posztok Orbán Viktor Facebook-oldalára, a miniszterelnök a korábban nagy népszerűségnek örvendő TrollFoci stábjával ült le egy beszélgetésre a Ziccer nevű kocsmában. Az eseményen Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is tiszteletét tette.

A beszélgetésről a TrollFoci is beszámolt a saját oldalán. E szerint a cél az volt, hogy Orbán Viktor átadjon egy Szalai Ádám által aláírt Real Madrid mezt, amit a TrollFoci licitre fognak bocsátani. „Az oldalnak évek óta szívügye a jótékonyság, licitek során több millió forintot gyűjtöttünk már össze rászorulók részére. Az ajtónk (pártállástól függetlenül) bárki előtt nyitva áll, aki szeretne bármilyen jó ügy érdekében felajánlást tenni, vagy egy jó csapolt sört inni a meccsek alatt” - fűzték hozzá. A kommentelők zöme azonban ennek ellenére nem értékelte a találkozót, többen felvetették például, hogy a miniszterelnök esetleg többet is tehetne jótékonyság címén, mint egy aláírt mez árverésre bocsátása, de volt, aki azt kifogásolta, hogy az oldal szereplési lehetőséget biztosít a kormányfőnek, miután a politikai ellenfeleit poloskának nevezte.

A beszélgetésben több személyes téma is szóba került, a miniszterelnök például beszélt arról is, hogy miért alapított akadémiát a szülőfalujában, Felcsúton. – Két oka volt, hogy megcsináltam a Puskás Akadémiát. Volt egy mélyebb, szakmai oka, amit a Mezey professzortól (Mezey György korábbi szövetségi kapitány – a szerk.) tanultam, a másik ok viszont a személyes élmény volt – magyarázta a miniszterelnök. Úgy folytatta, a modern futball nagyon fizikális, a játékosok „gladiátorok” lettek, így a fiataloknak szüksége van rá, hogy megkapják a megfelelő kiképzést. – A futballhoz mindenki ért. Van, aki azért, mert azt gondolja, van, aki azért, mert csinálja. Én azokhoz tartozom, akik csinálják – jelentette ki. (Nem világos, hogy a személyes ok ez volt-e de a Puskás Akadémia FC tele van taopénzzel és külföldi játéékosokkal, ugyanúgy, mint az NB I csapatainak a többsége - a szerk.)

A TrollFoci stábjában volt azért annyi betyárbecsület, hogy jelezze, hogy a célkitűzés ellenére Felcsúton „nem hemzsegnek a saját nevelésű tehetségek”, de Orbán Viktor nem gondolja, hogy ezzel probléma lenne, elmondása szerint évente kétszer leül Tóth Balázs szakmai igazgatóval és Hornyák Zsolttal, a felnőtt csapat edzőjével, az az elvárása, hogy évente két akadémistát beépítsenek a felnőtt csapatba. A miniszterelnök szerint azt kell elérni, hogy minden csapatban legalább öt mezőnyjátékos magyar legyen, ezt követően lehet arról álmodozni, hogy újra 16 csapatos legyen a bajnokság. Igaz, ezt a nem túl magas lécet a Puskás Akadémiának sem sikerül mindig megugrani, a hvg.hu felidézi, hogy múlt héten, a Felcsút-Zalaegerszeg meccsen a miniszterelnök csapatában összesen 3 magyart lehetett felfedezni: a kapus Pécsi Ármint, a jobbszélső Kerezsi Márkot és a balszélső Nagy Zsoltot.

A miniszterelnök elismerte, hogy még felesége, Lévai Anikó sem értékelte túlzottan azt, hogy építtetett egy stadiont a felcsúti házuk kertjének a végébe. – Akkor a feleségem még olyanokat is mondott, hogy úgy éreztem, komolyabb válságba is kerülhet a házasságunk – mesélte, hozzátéve, az edzőpályákról rendszeresen landolnak labdák a kertjükben.

A kormányfő személyes álmaként azt jelölte meg, hogy a magyar válogatott újra világbajnoki döntőt játszhasson. Persze ehhez először ki kéne jutni a világbajnokságra, ami a magyar válogatottnak már negyven éve, 1986 óta nem sikerült. A Marco Rossihoz való viszonyáról Orbán Viktor azt mondta, nem szoktak egyeztetni, mert megbeszélték, hogy a válogatott szövetségi kapitánya nem szól bele a kormányzásba, ő pedig nem szól bele a válogatott ügyeibe. Fontosnak tartja, hogy Csányi Sándor elvállalta az MLSZ elnöklését, mert szerinte jó üzenete van annak, ha egy „vitán felül sikeres ember kockára teszi a jó hírét”, mert akkor ott egy komoly dolog fog történni.

Az interjúból kiderült az is, hogy az 2022. június 14-én az angolokra Londonban mért 4-0-s vereségnél is nagyobb dolognak tartotta, hogy tíz nappal előtte a budapesti odavágón a magyar gyerekek kifütyülték a Black Lives Matter mozgalom támogatásaként letérdelő vendégeket. – Akkor láttam, hogy itt még lesznek nagy dolgok ebben az országban - dicsérte a bújtatott rasszizmust a miniszterelnök. Végezetül a elengedhetetlennek nevezte, hogy a magyar válogatott bennmaradjon a Nemzetek Ligája A divíziójában, fejlődni ugyanis csak a legjobbak ellen lehet. Ez nem jött össze, a magyar válogatott Budapesten 0-3-ra kikapott a törököktől.