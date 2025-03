Nemzetek Ligája: Magyarország–Törökország 0-3, sima kettős vereséggel búcsúzik a válogatott az A divíziótól

magyar válogatott;

2025-03-23 19:55:00 CET

A magyar labdarúgó-válogatott kétgólos hátrányba került csütörtökön Isztambulban, ám vasárnap nemhogy nem tudott faragni a hátrányából, hazai környezetben is 0-3-as vereséget szenvedett Törökországtól a Nemzetek Ligája-osztályozó visszavágóján.

Marco Rossi szövetségi kapitány három helyen változtatott a három nappal korábbi mérkőzéshez képest, ebből két helyen kényszerűségből, mivel Schäfer András és Nagy Zsolt sárga lapjai miatt ezúttal eltiltott volt. Rajtuk kívül Nikitscher Tamás maradt ki a kezdőcsapatból. Ellenben a 19 éves Dárdai Bence (Wolfsburg) személyében újoncot avatott a válogatott.

Magyar rohamokkal indult az összecsapás, a negyedik percben Varga próbálkozása kerülte el a kaput. A 26. minutumban Gazdag került ziccerbe, át akarta löbbölni a labdát a kifutó Cakir fölött, de az elakadt a kapus kezében. A 31. percben mintegy 22 méterről végezhetett el szabadrúgást Szoboszlai, lökete a felső lécet fentről súrolta. Mindez nem vetette vissza a magyar válogatott csapatkapitányát, aki még nagyobb buzdítást kért a szurkolóktól. A 35. percben kis híján a törökök szerezték meg a vezetést, az isztambuli mérkőzésen eltiltását töltő Arda Güler rövidre tartó bombáját védte Dibusz.

A 37. percben Fiola koccantotta össze a lábát a tizenhatoson belül Yüksekkel, a megítélt büntetőt az Inter klasszisa, Hakan Calhanoglu értékesítette (0-1). Alig ocsúdtunk fel, szinte máris jött a második török találat, Aktürkoglu tette ki jobbra a labdát, majd Aydin adott középre, a Real Madridban pallérozódó Güler pedig 10 méterről a jobb alsóba lőtt (0-2). A játékrész vége tartogatott még egy magyar lehetőséget, Bolla beadásáról Varga maradt le, a Ferencváros csatára már nem tudta irányítani a labdát.

Félidőben mindkét szövetségi kapitány cserélt, Rossi mester Negót és Nikitschert is beküldte a tizenegyest összehozó Fiola, valamint az újonc Dárdai helyére. A 60. percben már a jövőt építve változtatott az olasz mester, először lépett pályára a válogatottban a ferencvárosi Tóth Alex, de a 19 éves középpályás mellett játékidőt kapott a karrierjét Belgiumban újraépíteni próbáló Szalai Attila is. A hajrára beállt Csoboth Kevin is, aki kis híján ki is harcolt egy tizenegyest, ám az asszisztens jelezte, a Svájcban légióskodó szélső lesen volt, ezt pedig később a videóbíró is megerősítette. A második félidőben fél gőzzel futballozó törökök a 90. percben vitték be a kegyelemdöfést, Bardakci közeli fejesével állította be a végeredményt (0-3).

Marco Rossi együttese júniusban lép legközelebb pályára, Svédországgal és Azerbajdzsánnal játszik felkészülési mérkőzést mielőtt szeptemberben megkezdi szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban.