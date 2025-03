A sötét oldal

képgaléria;Pink Floyd;szivárvány;

2025-03-24 06:00:00 CET

Izgatottan várták 1973-ban a mai napot a Pink Floyd rajongói, ekkor jelent meg ugyanis a zenekar legjobbnak vélt albuma, a The Dark Side of the Moon. Amerikában minden idők 17. legsikeresebb lemeze lett, 1997-ben minden idők 6. legjobbjának választották a Music of the Millennium szavazáson.

A számok ma is éppen olyan aktuálisak, mint akkor, hiszen az emberiség hibái, az élet megpróbáltatásai mit sem változtak. Annyi viszont változott, hogy a szivárványos lemezborítót fél évszázaddal később sokan félreértik vagy félremagyarázzák.