Tagadja Ruszin-Szendi Romulusz, hogy társadalombiztosításra kért volna zsírleszívást vagy hogy helikoptert használt volna magáncélra

helikopter;kormánypropaganda;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-03-23 20:54:00 CET

„Egyszer és mindenkorra szeretném lezárni a goebbelsi propaganda hazugságaira adandó válaszokat” - kezdte bejegyzését Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon.

A Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke azt írta, elege van abból, hogy bármilyen rendezvényre megy, az Orbán-kormány propagandistái csak arról tudják kérdezni, hogy kért-e tb-re zsírleszívást. Ezért leszögezte a következőt: „Nem készítettem tb-re sem zsírleszívást, sem tokaplasztikát! Amennyiben készült volna ilyen, azt az EESZT-nek tartalmaznia kéne, mint ahogy tartalmazza a COVID-tesztjeimet, kisebb műtéteimet és az összes ejtőernyős egészségügyi vizsgálatomat és eredményét. Ezt hajlandó vagyok megmutatni hiteles embernek, hogy igazoljam magam. Az orvosom is megnézte kérésemre, így tudja igazolni ha utólag kerülne be valami” - jelezte.

Ruszin-Szendi Romulusz azt is hazugságnak minősítette, hogy helikoptert használt volna magáncélra. „Sosem használtam magáncélra és soha nem szálltam le lakóhelyemen, a feleségem pedig pláne nem kapaszkodott a gép oldalára másik kezében virágcsokorral. A lakóhelyemen az emberek értetlenül érdeklődnek és nevetnek a propagandán” - írta.

Úgy folytatta, a korábban említett szolgálati lakás sem az övé, állítása szerint 8 hónapig lakott benne és nem is ő rendelte meg, mint ahogy nem is ő építtette, az árakról pedig azok nyilvánosságra kerüléséig fogalma sem volt. Azt is írta, büszke arra, hogy a mindenkori vezérkari főnök számára készült lakás képes arra, hogy méltó módon fogadja a hazai és külföldi vendégeit, bár a lejárató felvételek miatt a ház elveszítette védett funkcióját és ezáltal a rendeltetését is. Bízik benne, hogy emiatt meglesz a felelősségre vonás - tette hozzá. „Igen, a címer ott volt az üvegen, amit 2028. január 1-jén természetesen lecseréltem volna saját költségen, hogy az új vezérkar főnök betudjon költözni. És igen, volt tükör a hálószobában és most is van” - közölte.

Mint írta, valóban volt Ukrajnában, ahol mindig a kormány álláspontját képviselte és az erről szóló jelentést Orbán Viktor is meghallgatta, illetve jóváhagyta, megdicsérte. A volt vezérkari főnök azt javasolta, hogy aki erre nem emlékszik, az szedjen valami gyógyszert. Azt is hazugságnak minősítette, hogy a NATO-szövetségeseknél nem a kormány álláspontját képviselte volna mint a Magyar Honvédség vezérkari főnöke.

Ruszin-Szendi Romulusz abban bízik, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter előbb-utóbb nyilvánosan bocsánatot kér majd, amiért megpróbálta befeketíteni a személyét. „Én mindig a hazámat szolgáltam, a lelkiismeretem tiszta, tükörbe tudok nézni, még a hálószobában is” - szögezte le.