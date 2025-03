Perintfalvi Rita: Fokozódni fog a mindennapi agresszió az országban

Debrecen;szélsőségesek;fasiszta;

2025-03-24 15:47:00 CET

- Ez nem lehet igaz! Megtámadták éjjel azt a helyet, ahol előadtam Debrecenben – írta ki közösségi oldalára hétfőn délelőtt Perintfalvi Rita teológus. Szavai szerint előző este a Baross 16 nevű közösségi központban tartott előadást, majd távozásuk után két 18-20 év körüli férfi inzultálta a dolgozókat és a vendégeket: ketten súlyosan megsérültek, egyikük nyolc napon túl gyógyulóan. A rendőrség elfogta a menekülő fiatalokat a közeli utcában.

„Ha ez igaz, akkor most már két konkrét áldozata is van Orbán Viktor március 15-i uszító beszédének és a Pride törvénynek” – írta a teológus. Perintfalvi Rita lapunknak elmondta: a magyarországi egyházak és a politika szentségtelen szövetségéről, összefonódásáról, és ennek kicsúcsosodásáról, a szexuális visszaélési ügyekről szólt az előadása. Előkerült a tavalyi kegyelmi botrány, de az a fajta homofób retorika is, amit a kormány egyre erőteljesebben folytat, immáron nemcsak a szavak, de 2021-től tulajdonképpen a törvénykezés szintjén is. Szót ejtett azokról az alaptörvényi módosításokról is, amik elvették az LMBTQ emberek jogait. Az eseményt az Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) szervezte Debrecenben, a Baross16 elnevezésű közösségi házban, amelynek bejáratánál szivárványos zászló lobog. Az előadó szerint mivel Orbán Viktor a március 15-i beszéde után húsvéti nagytakarítást ígért, s benne azt, hogy civil szervezetek is el lesznek takarítva, akár ez is szolgálhatott a támadás okául, nemcsak a szivárványos zászló. - Annyit biztosan tudunk, hogy az előadóterem mellett van egy kávézó, ahol az előadásom után még 4-5 törzsvendég ott maradt, valamint az ott dolgozók, tehát nem akkor érkezett ez a támadás, amikor 50-60 ember még ott volt a rendezvényen.

A két elkövető a jelenlévők elmondása szerint egészen nyíltan felvállalta, hogy ők fasiszták, elindult egy agresszív kommunikáció, a helyiek próbálták udvariasan kitessékelni őket, de ez nem sikerült, s erre ők ütéssel válaszoltak.

Egyértelműen úgy gondolom, hogy az ilyen incidensek a jövőben többször elő fognak fordulni ebben az országban, és fokozódni fog a mindennapi agresszió. Hiszen ha a politika az erőszakot erkölcsileg is legitimálja, akkor az emberek azt fogják gondolni, hogy ők jó oldalon állnak, és csak azokat ütik, akiket egyébként ellenségnek tartanak, akikről el lehet mondani minden rosszat, akiket ki lehet takarítani ebből az országból, mert valamilyen módon a szemükben hazaárulónak számítanak – mondta Perintfalvi Rita.

A Debreciner hírportálnak sikerült beszélnie mindkét sértettel, ők nem vontak párhuzamot a lezajlott előadás és a megtámadásuk között. Egyikük azt mondta: az udvarról a Baross utcára nyíló kapuhoz érve, váratlanul érte a támadás, a sötét utcáról elé lépett két 20 év körüli férfi, s bármiféle előzmény nélkül egy ökölcsapást kapott az arcába. Az udvarban lévő vendéglátóhely egyik dolgozója – a másik sértett – a segítségére sietett, az épületből kilépve távozásra szólította fel a két fiatalt, akik erre nekiestek, ő nyolc napon túl gyógyulóan sérült, össze kellett varrni a száját. Ő azt mondta: a fiatalok a konfliktus közben „Sieg Heil!”-felkiáltásokat hallattak. A portál megjegyezte: miután az Országgyűlés a Fidesz kezdeményezésére korlátozta a gyülekezési jogot, betiltva gyakorlatilag minden olyan gyűlést, amely a szexuális kisebbségek jogaiért áll ki, az AKE egy szivárványos zászlót tűzött ki a Baross16 kapujára, ezzel azt kívánták üzenni, hogy a létesítmény továbbra is egy nyitott, barátságos közösségi tér. Molnár Ágnes, az AKE elnöke a Debrecinernek elmondta, amikor megtudta, hogy az elkövetők 18 év körüliek, eszébe jutott, hogy a saját fiatalkorában is találkozott vele egykorú fasisztákkal, a helyzet annyiban volt más, hogy akkoriban nem kaptak központilag bátorítást a szélsőségesek.

Megkérdeztük a Hajdú-Bihar megyei rendőr-főkapitányságot, milyen bűncselekmény gyanújával indult nyomozás, illetve hogy a két elkövető előzetes letartóztatásba került-e. Azt ígérték, a törvényes határidőn belül válaszolnak, ez azonban lapzártánkig nem történt meg.