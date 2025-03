Orbán Viktor levelet írt a budapesti állatkertnek, hogy örökbe akar fogadni egy zebrát

Orbán Viktor;örökbefogadás;zebra;

Úgy tűnik, Orbán Viktor eléggé szereti a zebrákat, erre enged következtetni legalábbis, hogy a miniszterelnök hétfőn levelet írt a Budapesti Állat- és Növénykertnek, hogy szeretne örökbefogadni egy példányt a páratlanujjú patásból.

A levél valószínűleg célzás lehet Magyar Péter hétvégi Facebook-posztjaira, amelyben a Tisza Párt elnöke megpendítette, hogy Orbán Viktornak lehetnek zebrái is a házi szafarijában, vagyis a milliárdokból épülő hatvanpusztai családi birtokon. Bár a Kormányzati Tájékoztatási Központ ezt lerázta azzal, hogy az egész viccnek is rossz, Magyar Péter nem tágított, nyomatékosította, hogy a zebrák egyébként ott vannak, „De tényleg, mit esznek a zebrák? Kijön a hónap végén a zab? ” – firtatta később. Orbán Viktor most azért írhatott a budapesti állatkertnek, hogy jelezze, nincs zebrája, de szeretne egyet, csak az nem világos, szóltak-e neki, hogy az állatkertieket nem viheti haza.