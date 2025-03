Mesterséges intelligenciával generált Palkovics László magyaráz a Facebookon

Avatar;mesterséges intelligencia;Palkovics László;

2025-03-24 20:39:00 CET

Mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként folytatja pályafutását Palkovics László volt technológiai és ipari miniszter, s ebbéli minőségében rögtön be is köszönt a Facebookra saját, MI által generált avatárjával.

Egyelőre két videót töltött fel. Az elsőn a Palkovics László-avatár röviden elmagyarázza, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésével a világ új és új lehetőségeket nyit. Az avatár lehetőséget ad arra, hogy akár a napi teendői ellátása közben is jelen lehessen - ismertette.

„Képzeljen el egy világot, ahol a digitális jelenlét határtalan!” - ezzel a felütéssel kezdi második videóját, amelyben elmondja, az avatár-technológia forradalmiasítja a kommunikációt, lehetővé téve, hogy élethű, mesterséges intelligenciával készült karakterek szólaljanak meg helyettünk, bármilyen nyelven.

Ezt követően röviden elmondja azt is, hogy az avatár-készítés mikéntje gyors és egyszerű: egy rövid, jó minőségű videófelvételre van szükség, amely rözíti az arckifejezéseket, gesztusokat, majd felveszi a hangot is. A felvteleket a mesterséges intelligencia elemzi, majd egy élethű, digitális másolatot hoz létre, amely könnyedén képes kommunikálni, könnyedén váltva akár más nyelvre is, így a nemzetközi párbeszéd is könnyebb. A technológia új korszakot nyit az oktatásban és a magánéletben is - magyarázta a kormánybiztos, illetve az avatárja.