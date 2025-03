Barabás Richárd a szivárvány színeivel világítana ki egy templomot, Vitézy Dávid szólt neki, hogy nem kellene

Budapest;Vitézy Dávid;pride;Barabás Richárd;szivárvány;katolikus templom;

2025-03-25 16:05:00 CET

A párbeszédes Barabás Richárdot bírálta Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, miután a Párbeszéd frakcióvezetője azzal állt elő a Facebookon, hogy világítsák ki szivárványszínűre a III. kerületi Kolosy téren fekvő Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébániát.

Barabás Richárd ezzel kapcsolatban már be is adott egy módosítót a Fővárosi Közgyűlésnek, amelyet elvileg holnap fognak tárgyalni. A párbeszédes politikus azért pont a Kolosy téri templomot szemelte ki szivárványosításra, mert közlése szerint előzőleg a Fidesz kérte, hogy kerüljön be a plébánia a kivilágítandó épületek közé. Barabás Richárd indoklásul egy hosszú teológiai okfejtésbe bocsátkozott, amely szerint a szivárvány a Biblia egyik legősibb és legszentebb jelképe, amely Isten és az emberiség közötti szövetséget hirdeti, ugyanis a Teremtés könyvében Isten a vízözön után a szivárványt helyezte az égre, mint az örök ígéret jelét, hogy többé nem pusztítja el a földet. Ezért úgy vélte, a kivilágítás nem csupán egy világi döntés, hanem szakrális aktus is, végső konklúzióként pedig arra jutott, hogy egy templom szivárványszínű kivilágítása ezért nem politikai gesztus, hanem a teológiailag is helyes és méltó kifejeződése az evangéliumi üzenetnek, miszerint Isten szeretete mindenkié.

A kommentelők zöme persze nem értékelte a kezdeményezést, a szalonképesebb megfogalmazások lényege, hogy a párbeszédes politikus nyilvánvaló provokációt folytat, amely összességében csak a Fidesz népszerűségét növelné meg az amúgy is megosztott országban. Ezen a vonalon reagált a felvetésre Vitézy Dávid is saját Facebook-bejegyzésében.

A korábbi főpolgármester-jelölt elkeserítőnek nevezte Karácsony Gergely frakciójának az ötletét. „Természetesen messzemenőkig elítélem és a demokratikus alapértékekkel ellentétesnek tartom a gyülekezési jog korlátozására hozott parlamenti döntést, ahogy ezt többször elmondtam az elmúlt napokban. De tényleg ez volna a helyes válasz? Kivilágítani egy 259 éve épült római katolikus templomot szívárványszínűre? Tényleg a vallásukat gyakorló, templomba járó budapestieken kell kitölteni a dühét a városvezetésnek a Pride miatt? Előrevisz ez? Ettől lesz jobb hely Budapest, a kormány provokációjának fényében?” - fogalmazott Vitézy Dávid, hozzátéve, Barabás Richárd javaslata ugyanis semmi más, mint egy ugyanolyan provokáció.

„Sem a szexuális kisebbségek helyzetén, sem szabadságjogaik elfogadottáságán nem segít ez a javaslat. Egy ilyen provokáció csak távolít attól, hogy létrejöjjön vagy megmaradjon a világos társadalmi többség a gyülekezési jog korlátozása ellen” - jelezte Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője ezért arra kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, vonja vissza a Párbeszéd-frakció javaslatát, ne csináljon „a Fővárosi Közgyűlésből totális pártpolitikai csatateret”, ne tegyen rá még egy lapáttal a Fidesz által provokált kultúrharcra, és ne egy templomon töltse ki az amúgy jogos dühét a demokratikus alapjogok korlátozása miatt.

Végezetül megjegyezte, egy csomó fontos ügy van Budapest előtt, ahol érdemi munkával, a közszolgáltatások javításával és a főváros fejlesztésével példát tudnának mutatni, nem szabad bemenni abba a zsákutcába, amit a kormány szánt szándékkal kijelölt a Pride tematizálásával.