Nagyon várja a fideszes választókerületi elnök, hogy nyíltan beszéljen Magyar Péter régi ügyeiről

Steiner Attila;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-25 16:07:00 CET

„Szia, Péter Magyar! Évtizedek óta jól ismerjük egymást, és nagyon örülök, hogy egyéniben indulsz a 3-as vk-ban a választásokon. Vk-elnökként alig várom, hogy nyíltan beszéljünk a régi ügyeidről” – írta egy keddi Facebook-posztban Budapest 3-as számú választókerületének fideszes elnöke, Steiner Attila.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Magyar Péter bejelentette, hogy abban a körzetben kíván egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indulni, ahol Orbán Viktor is lakik. „Ha nem gyáva, akkor ő is elindul, és közvetlenül megküzdünk az emberek bizalmáért. Nos, miniszterelnök úr, most ki mögé fog bújni?” – fogalmazott.

Ahogy az várható volt, Steiner Attila bejegyzése alatt a kommentmezőben megjelent a Tisza Párt elnöke is. „Reméljük, nem bújik a miniszterelnök a hátad mögé… vagy inkább a feleséged szoknyája mögé. Talán összeszedi a bátorságát – már ha van neki ilyen. Ezt a »remek« posztodat is Annamari írta? Feltűnt már nektek, hogy az emberek a saját életükről és a hazájukról szeretnének beszélni?” – írta Magyar Péter.

Nem sokkal később egy újabb hozzászólást is közzétett: „Azért az vicces, hogy a saját oldaladon is majd mindenki kinevet. De legalább most érkezett tíznél több interakció erre a magasröptű bejegyzésedre.” Az ellenzéki politikus utóbbi gondolatát egy sírva nevető emojival zárta.