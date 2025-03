Dúró Dóra „anyaparlament” néven mihazánkos rendezvényt szervez az Országházban

Országgyűlés;Dúró Dóra;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-03-25 19:43:00 CET

„Anyaparlamentet hívok össze az Országházba az Országgyűlés alelnökeként” – posztolta Facebook-oldalán Dúró Dóra, a Mi Hazánk parlamenti képviselője. Szerinte a felsőházi ülésteremben tartandó, 400 fős rendezvény célja – a már sok éve működő nyugdíjas parlamenthez hasonlóan – az anyák érdekeinek fokozottabb képviselete, hathatósabb családpolitikai javaslatok megfogalmazása. Az idősek egyik érdekvédelmi szervezet valójában egy országos egyesület, de itt nem is nagyon titkoltan pártpolitikai esemény várható.

Az ismertetés szerint az Anya-Ország Alapítvány és a Mi Hazánk Mozgalom által szervezett „anyaparlament” első plenáris ülésén, április 5-én, szombaton 10 óra és 12 óra között felszólal többek között Borvendég Zsuzsanna mihazánkos EP-képviselő, Fiszter Zsuzsanna, aki hitelügyi szakértőként szerepel, de valójában a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Ott lesz Füssy Angéla, a szélsőjobboldali párthoz köthető Magyar Jelen újságírója, aki – ahogy arról lapunk is írt – a közeljövőben felelhet bíróság előtt a Varnus Xavér által rágalmazás miatt indított büntetőperben. Továbbá Pécsi Rita neveléskutató, aki a párt honlapja szerint „a Mi Hazánk értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabadegyetem” előadója.

Dúró Dóra programot is szervez az anyáknak, ahogy írja, a rendezvény napján délben állófogadás (szendvicsebéd) várja a részvevőket, akik a világ legszebb Parlamentjében az elsők közt tekinthetik meg a Szent Koronát az akkorra elkészülő, új vitrinjébe n.

„Kizárólag olyan nők jelentkezhetnek, akiknek van gyerekük (s akár már idősebbek), vagy várandósok. Kisbabák is bevihetők az Anyaparlamentbe a plenáris ülésterem „patkójába” is 3 éves korig; az országgyűlési alelnöki irodámat babaszobává alakítom erre a napra, ott pelenkázni és szoptatni is lehet. 4-13 éves korig pedig a Mi Hazánk frakciótermében gyermekmegőrzést vállalnak munkatársaim. A kisgyermekes apukáknak az Országház közelében lévő Olimpia parki, exkluzív játszóteret vagy a Margit-szigetet is jó szívvel ajánljuk az esemény alatt” – szól Dúró Dóra invitálása a parlamenti pártrendezvényre.