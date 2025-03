„Amatőr giccsfestő” – Kitört egy kis botrány a Munkácsy-díj körül

botrány;petíció;visszavonás;Munkácsy-díj;

2025-03-26 07:20:00 CET

„Amatőr giccsfestő” - hivatkoznak a tiltakozók Vészabó Noémire a petíció szövegében, kiemelve többek között a korábbi Munkácsy díjasok - Kondor Béla, Maurer Dóra, Bukta Imrét és Keserü Ilona" “megkérdőjelezhetetlen munkásságát”, akikkel szemben Vészabó Noémi képeit “sem technikailag, sem tematikailag nem lehet nívós teljesítménynek tekinteni”. Mint írják, “a dilettantizmus megjelenése” megkérdőjelezi “a magyar képzőművészet egyik legrangosabb szakmai elismerésének hitelességét”. (Vészabó művészetére jellemző a portréfestészet, egy ízben testvére kérésére megfestette a Mona Lisát és önmagát is, mint egyiptomi uralkodó.)

Munkácsy-díjat minden évben kimagasló szakmai múlttal rendelkező képzőművészeknek adományoz a magyar állam (pontosabban az Emberi Erőforrások Minisztériuma), amellyel pénzjutalom is jár. Vészabó Noémi elismerése ellen tiltakozó művészek többek között sérelmezik, hogy az előzetesen 14 szakmai szervezet által felterjesztett képzőművész között Vészabó eredetileg nem szerepelt, több bizottsági tag tiltakozása ellenére mégis elismerésben részesült.

Az ügy kapcsán megkérdeztük a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségét a kiválasztás folyamatáról: “A minisztérium oldaláról letölthető felterjesztői lap kitöltésével bárki, magánszemélytől kezdve szakmai intézményen át állíthat jelöltet. Ehhez csak a művész szakmai önéletrajza és persze indoklás szükséges. Ez egy szakmai intézménynél többlépcsős folyamat, amely nevek kerülnek végül a minisztériumhoz, ahol öt évente újraválasztott bizottság dönt arról, kik végzik végül a miniszterhez jutó harmincas listán, amiből ő a szakmai javaslatok alapján választhatja ki a végső díjazottakat.” Jelen esetben Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött.

A Krnács Ágota képzőművész, tervezőgrafikus által elindított petíció szövegében kiemelik, politikai kontextustól független, kizárólag „a magaskultúra védelme érdekében” cselekednek, bár hozzáteszik, hogy a díjazottak “98-99 százaléka által a díj egy professzionális szintű szakmai elismerésnek számított, de nem lehet letagadni az elmúlt 75 év során politikai nyomásra kitüntetett 1-2 százalékot sem.” - sugallva Vészabó vélelmezett politikai kötődését. Sokan kormányközeli kötődést látnak a döntés mögött, többek között azért is, mert Vészabó korábbi férje az a Dézsy Zoltán filmrendező, aki az Elment az Őszöd! című, Gyurcsány Ferencről szóló filmet is jegyzi, amely ellen a volt miniszterelnök korábban sikertelenül, de pert is indított. A 444 szúrta ki emellett, hogy 2019-ben hivatalos volt a Belvárosi Polgári Szalonba, amely ismert jobboldali kulturális tér, tavaly pedig Vészabó Noémi maga posztolt közösségi oldalán egy közös képet Schmidt Mária, Miklósa Erika, Závogyán Magdolna államtitkár és L. Simon László társaságában a kápolnásnyéki Halász-kastélyból.

A tiltakozásra reagálva Vészabó Noémi férje időközben elleni petíciót indított, amelyben leszögezte, felesége “több mint három évtizedes művészi munkája és több mint hatvan hazai kiállítása, négy külföldi szakmai díjazása magyar elismerésekként” kapta a Munkácsy-díjat. A vádakkal kapcsolatban kerestük a Vészabó Noémit is, ám eddig nem értük el.