„Elég volt a búvalbélelt emberekből” – Szép számmal jelentek meg korábbi Fidesz-szavazók Magyar Péter egri rendezvényén

Magyar Péter;Eger;

2025-03-25 20:56:00 CET

– Az a legjobb benne, hogy nemcsak jóképű és karizmatikus, de vicces is! Ebben az országban ma már alig van humoros politikus, pedig a búvalbélelt emberekből elege van mindenkinek – áradozott mellettünk egy lila hajú, bő szoknyába öltözött egyetemista lány, a Tisza Párt egri Dobó térre meghirdetett kedd délutáni rendezvényén.

Már az esemény előtt bő fél órával hosszú sorban várakoztak azok, akik a helyszínen szerették volna kitölteni A nemzet hangja elnevezésű „népszavazási” kezdeményezést, s mire Magyar Péter megérkezett, legalább ezer ember gyűlt össze itt. Rengeteg fiatalt, és jó néhány idős nyugdíjast láttunk, de felbukkantak a város meghatározó arcai is: történész, régiségkereskedő, butikos, óvónők, tanárok, szociális szakemberek, vendéglátósok, könyvtárosok, pincérek, köztük szép számmal olyanok, akik polgári ízlésük és neveltetésük okán korábban stabil Fidesz-szavazóknak számítottak. Találkoztunk az MSZP országos választmányának tagjával, a párt ifjúsági mozgalma, a Societas egri születésű elnökével, Korózs Benjáminnal is, aki megjegyezte: nagy a tömeg, ezért kicsit irigykedik, de biztos benne, hogy a baloldal nélkül nem lehet ezt a kormányt leváltani.

Magyar Péter érkezését hangos taps és ovációt fogadta, és némi együttérzés, hiszen aznap délelőtt és kora délután Nógrád és Heves megyében már több hasonló rendezvényt szónokként vezényelt le. Egerben hangsúlyosan szólította meg a nőket (egyes felmérések szerint körükben egyelőre kevésbé népszerű a pártelnök, mint a férfiakéban) mondván: ma van a legnagyobb szükség Zrínyi Ilonákra, Szent Margit hercegnőkre, Teleki Blankákra, Brunszvik Terézekre, s a mai bátor magyar, köztük az egri nőkre. Szavai szerint velük együtt sikerülhet áttörni a nők előmenetelét korlátozó üvegplafont, megszüntetni a nők és férfiak közötti bérszakadékot, s elérni, hogy a nők stabilan visszamehessenek dolgozni oda, ahonnan szülés előtt eljöttetek. Ezután a fiatal generáció tagjainak üzent, arra hívta fel a figyelmüket, örüljenek, hogy most, 2025-ben a történelem főutcáján járhatnak, alakíthatják hazájuk és Európa sorsát.

Magyar Péter azt ígérte, április 11-ig, József Attila születésnapjáig mind a 106 hazai választókerületbe eljut, s egyben megköszönte annak a több mint 10 000 önkéntesnek a munkáját, aki segít, hogy mind a 3155 településen ott lehessenek, megkérdezzék az embereket, milyen országot, milyen hazát szeretnének közösen építeni „az Orbán-Gyurcsány rendszer lezárása után.”

– Innen is üzenem a hatalomnak, bármilyen provokációt követnek el, mi nem fogunk támadni, békések, de határozottak maradunk. Mindent bevetnek, nemcsak fizikai erőszakot, túlterheléses támadást, de már vannak olyan polgármesterek is, akik kiküldik a közterület-felügyelőket, hogy büntessék meg a Tisza önkénteseit, mert ki merik kérni a emberek véleményét – mondta Magyar Péter. Szavai szerint a kormány nemzeti konzultációnak nevezett bárgyú kérdéseire egy bekötött szemű kis majom hátratett kézzel is tud válaszolni, sőt, még egy fideszes országgyűlési képviselő is – tette hozzá -, de náluk valódi kérdések vannak az egészségügyről, oktatástól, alkotmányról, hazánk uniós és NATO-tagságáról. Ez alapján egy olyan közös nemzeti minimumot szeretnének megfogalmazni, amit senki sem kérdőjelez majd meg.