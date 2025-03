Magyar Péter: Nálunk nincsenek illegális listák, a cél a kétharmados győzelem

szavazás;népszavazás;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-24 11:03:00 CET

Egy-két óra alatt több mint tízezren szavaztak, az előzetes regisztrációt pedig több százezren töltötték ki a Tisza Párt nem hivatalos népszavazásának első napján. A Tisza Párt sok ezer aktivistája több száz településen az utcán van a szakadó eső ellenére – jelentette be hétfő reggeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter, az ellenzéki párt elnöke.

A politikus még a március 15-i ünnepi beszédében jelentette be, hogy A nemzet hangja néven nem hivatalos népszavazást indít. – Jogi értelemeben ma Magyarországon nem lehet valódi népszavazást tartani, mert fideszes bábokból áll a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) is, sőt, a Kúriával és az Alkotmánybírósággal kapcsolatban is vannak kérdőjelek – adott magyarázatot arra, miért indítja útnak a kezdeményezést.

A Népszava kérdésére, hogy saját Kubatov-listát akar-e építeni a Tisza Párt a regisztráción megadott adatokból, a Tisza Párt elnöke úgy válaszolt, nem állami támogatásból hanem egyéni felajánlásokból csinálják meg. – Innentől fogva teljesen mindegy, hogy mire használjuk fel a pénzt, amíg minden jogszabályt betartunk, nálunk nincsenek illegális listák, az adatokat megfelelően kezeljük és tároljuk – fogalmazott. Szerinte azzal nincs gond, ha egy párt kapcsolatot akar tartani a támogatóival, a probléma, ha ezt illegálisan teszi.

A nem hivatalos népszavazás egyik kérdése az, hogy csak kétszer lehessen-e valaki miniszterelnök Magyarországon. Mivel ehhez kétharmados többségre és alkotmánymódosításra van szükség, firtattuk azt is, Magyar Péter hogyan akarja elérni ezt. – A cél a kétharmad, nem azért, hogy legyen egy ugyanolyan kormány, mint most, amely visszaél a hatalmával, hanem ami visszaállítja a demokratikus értékeket – válaszolta a Tisza Párt elnöke. Arra, hogy mennyi esélyt ad erre magának, azt mondta, ezt nem ő dönti el, hanem a magyar emberek jövőre.

Szerinte a Tisza Párt elnöke szerint annál autentikusabb, relevánsabb kérdésekről (többek között az oktatást, az egészségügyet, az alkotmányos berendezkedést feszegető) szóló népszavazást nem lehet tartani, mint, amit a Tisza Párt feltett a választóknak. Tudja, hogy vannak megosztó kérdések, amelyekre biztos, hogy nem fog egyöntetű válasz érkezni, ilyen például a kilenc százalékra csökkentendő személyi jövedelemadó, vagy a legfeljebb 200 ezer forintos SZÉP Kártya. Mindenesetre azt kéri mindenkitől, hogy előítéletek és pártállásra való tekintet nélkül töltsék ki az íveket, adjanak választ a kérdéskere, gondoljanak a családjukra gyermekeikre, unokáikra, hazájukra, az ország jövőjére, és ezt a hazájuk meg fogja hálálni.

– Ez nem nemzeti konzultáció, előre megírt válaszokkal, nem olyan, amit „egy bekötött szemű kismajom” is hiba nélkül el tud dönteni , nem olyan mint amit a kormány csinál több mint egy évtizede, hogy előre eldönt dolgokat akár kormányülésen, akár a Fidesz elnökségi ülésén, majd utána ugyanarról megkérdezi az embereket 6-7-8 milliárd forint közpénzen, egy nemzeti konzultációnak csúfolt adatgyűjtésen. Én nem fogom befolyásolni a magyar embereket, akik felnőttként el tudják dönteni, milyen Magyarországot szeretnének: ahol 3000 oligarcha, politikus bűnöző áll szemben a magyar néppel, rabolja le az országot, teszi tönkre és lehetetleníti el, hogy az uniós források megérkezzenek, vagy egy teljes más irányt – fogalmazott.