Jazz Amerikától ide s tova

JazzFest Budapest;

2025-03-27 09:00:00 CET

Bár – ahogy lapunk is megírta – három legnagyobb koncertjük alól a Szente Vajk vezette Erkel Színház január végén még ki akarta húzni a színpadot, annak felújítására hivatkozva, a JazzFest Budapestnek sikerült megállapodnia a színház vezetésével, így változatlan programmal, és világhírű virtuózokkal vezethették fel az idei évadot. “Nagyon jó, hogy kitartottunk, és így pazar program várható” – mondta Mogyoró Kornél, az esemény kurátora.

Április 27. és május 14. között negyedszer rendezik meg a fesztivált, amely Kleb Attila alapító-igazgató vezetésével rövid idő alatt vált a nemzetközi jazzélet meghatározó eseményévé. 23 országból érkezik 181 művész, köztük sztárelőadók, fiatal tehetségek és formabontó produkciók, elképesztően széles műfaji és földrajzi spektrumot ölelve fel.

„Magyarország egyik legfontosabb kulturális exportcikke a magyar jazz” – hangsúlyozta Gyémánt Bálint gitáros, az esemény egyik kurátora. Lukács Miklós cimbalomművész szerint is „egyre több értékes együttműködés alakul ki külföldi és magyar zenészek között”, így a JazzFest a kultúraközvetítés szempontjából kölcsönösen kulcsfontosságú eseménnyé vált.

A fellépők között olyan nevek szerepelnek, mint Rabih Abou-Khalil, Jojo Mayer vagy a Tribute to Esbjörn Svensson Trio – akik mindannyian a kortárs jazz élvonalát képviselik. Idén külön öröm, hogy fellép a Szabó Gábor-díjjal frissen kitüntetett Német János szaxofonos is, valamint több alkalmi, kizárólag a fesztiválra összeálló formáció is helyet kap, amelyek az élő zenei találkozások megismételhetetlen varázsát kínálják.

A JazzFest Budapest egyébként egyedülálló módon szinte teljes egészében jegybevételből működik, ellentétben a hasonló külföldi rendezvényekkel, amelyek költségvetésének akár fele is támogatásokból áll. Ennek ellenére a szervezők ragaszkodnak a nyitottsághoz és a hozzáférhetőséghez: köztereken, a Nemzetközi jazz napon és a gyerekeket megszólító Jazz Matinén is ingyenes programokkal várják a közönséget.

A fesztivál egyik célja, hogy hidat képezzen a korosztályok között is. „Nagyon fontos, hogy a következő generációnak hitet és táptalajt adjunk” – fogalmazott Lukács Miklós. A társművészeti események – mint a Sárkány. Imposztor. Vulkán. című drámakoncert vagy az Eco Flight vertikális légszínházi előadás – pedig új dimenziókat nyitnak a műfaj értelmezésében, ötvözve a zenét, irodalommal és mozgásszínházzal. Mindemellett idén a JazzFest Budapest applikációval, podcast csatornával (Kék Hang) és adománygyűjtő oldallal is bővíti jelenlétét.